Choáng đồng hồ giá gần 1 tỷ đồng “cháy hàng” sau 3 ngày ra mắt: Vì sao Armin Strom khiến giới sưu tầm toàn cầu xuống tiền?

Chỉ sau 3 ngày ra mắt, mẫu đồng hồ Tribute² Aurum Edition của Armin Strom có giá niêm yết 33.600 USD (882 triệu đồng) đã gần như “cháy hàng” trên website chính thức của hãng, khi chỉ còn đúng một chiếc trong kho. Với một thương hiệu đồng hồ độc lập, không quảng bá rầm rộ, không gắn với người nổi tiếng đại chúng, đây là hiện tượng hiếm hoi, phản ánh sức hút đặc biệt của Armin Strom trong giới sưu tầm cao cấp. Khi giá trị không nằm ở logo, mà ở chiều sâu cơ khí và độ khan hiếm tuyệt đối.

Thương hiệu độc lập “kén khách”

Armin Strom là thương hiệu đồng hồ độc lập của Thụy Sĩ, mang tên người sáng lập – nghệ nhân Armin Strom, nổi tiếng từ cuối thập niên 1980 nhờ kỹ thuật skeleton thủ công. Năm 1990, ông ghi tên mình vào sách Kỷ lục Guinness với chiếc đồng hồ skeleton nhỏ nhất thế giới, đặt nền móng cho danh tiếng về nghệ thuật lộ cơ.

Bước ngoặt đến vào năm 2006, khi doanh nhân Willy Michel và con trai Serge Michel mua lại thương hiệu, tái cấu trúc Armin Strom thành một manufacture đúng nghĩa: Tự chủ toàn bộ quá trình phát triển, sản xuất và hoàn thiện bộ máy tại Biel/Bienne (Thụy Sĩ). Từ đây, Armin Strom dần được giới chuyên môn xếp vào nhóm những thương hiệu độc lập hiếm hoi theo đuổi haute horlogerie đúng chuẩn.

Một đặc điểm khiến Armin Strom được đánh giá cao là việc mỗi bộ máy đều được lắp ráp hai lần. Lần đầu để kiểm tra kỹ thuật, lần thứ hai để hoàn thiện cuối cùng nhằm đảm bảo độ chính xác và độ ổn định lâu dài. Đây là tiêu chuẩn chỉ xuất hiện ở phân khúc rất cao của ngành đồng hồ.

Trong mắt giới chơi đồng hồ quốc tế, Armin Strom là thương hiệu dành cho “insider” – những người am hiểu kỹ thuật, coi đồng hồ là tác phẩm cơ khí hơn là phụ kiện thời trang. Các dòng sản phẩm như Mirrored Force Resonance, với cơ chế cộng hưởng đôi hiếm gặp, từng giúp Armin Strom khẳng định năng lực sáng tạo và tư duy kỹ thuật vượt chuẩn thông thường.

Không chạy theo số lượng, không sản xuất đại trà, Armin Strom duy trì sản lượng rất giới hạn mỗi năm. Điều này khiến đồng hồ của hãng không phổ biến trên cổ tay người nổi tiếng, nhưng lại được săn đón trong các cộng đồng sưu tầm chuyên sâu.

Tribute² Aurum Edition – phiên bản dành cho giới sưu tầm thực thụ

Tribute² Aurum Edition là phiên bản thứ hai trong dự án hợp tác giữa Armin Strom và Horomariobro, một nhà sưu tập và người có ảnh hưởng trong cộng đồng horology quốc tế. Mẫu đồng hồ thuộc bộ sưu tập Tribute, dòng dress watch mang tinh thần hiện đại nhưng vẫn thể hiện rõ ADN cơ khí lộ máy của thương hiệu.

Phiên bản này được giới hạn chỉ 10 chiếc trên toàn cầu. Đồng hồ có vỏ thép đường kính 38 mm, kích thước được đánh giá là cân đối và phù hợp xu hướng quay lại của đồng hồ thanh lịch. Điểm nhấn nằm ở mặt số màu vàng, hoàn thiện bằng kỹ thuật tremblage thủ công, tạo bề mặt sần tinh tế, phản chiếu ánh sáng theo từng chuyển động cổ tay.

Bên trong là bộ máy lên dây tay Calibre AMW21 do Armin Strom tự phát triển, sở hữu cấu trúc motor barrel độc đáo và dự trữ năng lượng lên đến 100 giờ. Toàn bộ bộ máy được lộ cơ hoàn toàn, phô diễn rõ các chi tiết hoàn thiện thủ công như vát cạnh, cầu máy và sọc Geneva.

Vì sao mẫu đồng hồ 33.600 USD lại “cháy hàng”?

Yếu tố đầu tiên là độ khan hiếm tuyệt đối. Với chỉ 10 chiếc, Tribute² Aurum Edition gần như chắc chắn được đặt mua ngay từ khi công bố. Trong thế giới đồng hồ cao cấp, số lượng ít đồng nghĩa với giá trị sưu tầm cao.

Thứ hai là giá trị chế tác. Kỹ thuật tremblage thủ công trên mặt số vàng không phổ biến trong sản xuất hiện đại vì đòi hỏi tay nghề cao và thời gian dài. Kết hợp với bộ máy in-house dự trữ năng lượng 100 giờ, mẫu đồng hồ này hội tụ cả nghệ thuật lẫn kỹ thuật.

Cuối cùng, Tribute² Aurum Edition phản ánh đúng tinh thần của Armin Strom: không chạy theo xu hướng, không cần người nổi tiếng quảng bá, mà chinh phục người mua bằng chiều sâu cơ khí và tính độc bản. Việc chỉ còn một chiếc duy nhất trên website sau 3 ngày ra mắt cho thấy, trong phân khúc đồng hồ cao cấp, giá cao không phải rào cản nếu sản phẩm đủ khác biệt và đủ hiếm.

Nhìn chung, với Armin Strom, đồng hồ không được tạo ra để chạy theo đám đông hay người nổi tiếng, mà để chinh phục những nhà sưu tầm thực thụ, những người sẵn sàng xuống tiền cho giá trị cơ khí, tay nghề thủ công và tinh thần độc lập bền bỉ của một thương hiệu Thụy Sĩ.