Vietcombank thông báo đến khách hàng

Vietcombank phát đi thông báo tới khách hàng về tình trạng gia tăng các tin nhắn SMS giả mạo thương hiệu nhằm đánh cắp thông tin thẻ.

Theo đó, thời gian gần đây, ngân hàng ghi nhận nhiều phản ánh về việc người dùng nhận được tin nhắn từ các thuê bao lạ với nội dung thông báo điểm thưởng sắp hết hạn. Các tin nhắn này thường đính kèm đường link dẫn tới các website giả mạo, dụ khách hàng truy cập và cung cấp thông tin cá nhân.

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo sử dụng các đường dẫn như “vcb-rewards.com” và nhiều biến thể khác, thiết kế giao diện giống với trang chính thức của Vietcombank. Khi truy cập, người dùng bị yêu cầu nhập các thông tin bảo mật như số điện thoại, tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn và mã CVV dưới danh nghĩa “xác minh để nhận điểm thưởng”.

Cảnh báo các trang web giả mạo Vietcombank. (Nguồn: Vietcombank)

Giao diện trang web giả mạo Vietcombank. (Nguồn: Vietcombank)

Vietcombank khẳng định, ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, ngân hàng cũng không gửi tin nhắn hoặc email chứa đường link yêu cầu đăng nhập hay xác thực thông tin.

Không chỉ Vietcombank, nhiều ngân hàng và cơ quan chức năng tại Việt Nam đã nhiều lần cảnh báo về hình thức lừa đảo qua tin nhắn giả mạo thương hiệu ngân hàng.

Trước tình trạng này, Vietcombank khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin thẻ, mã OTP cho bất kỳ ai. Người dùng cần thận trọng với các tin nhắn chứa đường link lạ được gửi qua SMS, email hoặc mạng xã hội.

Ngoài ra, khách hàng nên kiểm tra kỹ nội dung tin nhắn OTP, bởi trong mỗi mã xác thực luôn kèm theo thông tin về mục đích giao dịch và đơn vị phát sinh. Đây là căn cứ quan trọng giúp phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Trong trường hợp đã vô tình cung cấp thông tin thẻ trên website giả mạo, khách hàng cần nhanh chóng khóa thẻ để hạn chế rủi ro. Việc này có thể thực hiện qua ứng dụng ngân hàng điện tử với các bước: đăng nhập, chọn mục “Sản phẩm”, vào “Dịch vụ thẻ”, sau đó thực hiện thao tác khóa thẻ và xác thực bằng mã PIN Smart OTP.

Ngân hàng cũng khuyến nghị khách hàng chỉ tiếp nhận thông tin qua các kênh chính thức và liên hệ trực tiếp với tổng đài khi cần hỗ trợ, nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng dịch vụ.