Lương 10 triệu, mua iPhone cũ nào "hợp ví"?

Giữa bối cảnh những chiếc smartphone đầu bảng liên tục trình làng với mức giá niêm yết dễ dàng vượt ngưỡng 30 triệu đồng, người dùng công nghệ đang cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt sang tư duy tiêu dùng thực dụng hơn. Thay vì chạy đua theo những thiết bị đập hộp nguyên seal để rồi chịu cảnh trượt giá mạnh, việc lùi lại một nhịp để săn lùng các mẫu flagship đời cũ đang trở thành xu hướng bùng nổ. Tâm điểm của sự chú ý trong giai đoạn cuối tháng 3/2026 này chính là chiếc iPhone 14 Pro Max qua sử dụng. Đây là thiết bị vẫn giữ trọn vẹn hào quang của phân khúc thượng lưu nhưng lại sở hữu mức giá khiến ngay cả những chiếc Android tầm trung mới ra mắt cũng phải dè chừng.

Dạo quanh các hệ thống bán lẻ uy tín và sàn giao dịch đồ điện tử lớn, mức giá của iPhone 14 Pro Max cũ đang ghi nhận một đợt "hạ nhiệt" sâu chưa từng có. Hiện tại, để sở hữu phiên bản tiêu chuẩn 128GB với ngoại hình đẹp 99%, người dùng chỉ cần bỏ ra khoản tiền dao động từ 13,5 đến 14,5 triệu đồng. Nếu có nhu cầu lưu trữ cao hơn, phiên bản 256GB cũng chỉ loanh quanh ở mức 14,5 đến 16 triệu đồng, tùy thuộc vào màu sắc và chế độ bảo hành.

Đối với những người dùng có mức thu nhập phổ thông khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, việc chi trả ngay một lúc số tiền này chắc chắn là một bài toán cần cân nhắc kỹ. Tuy nhiên, nếu bạn đã có sẵn một khoản tiết kiệm hoặc tận dụng các chính sách trả góp hợp lý, đây lại là một khoản đầu tư công nghệ cực kỳ khôn ngoan. Bởi lẽ, vòng đời của thiết bị này dư sức đồng hành mượt mà cùng bạn trong ít nhất 3 đến 4 năm tới, chia nhỏ chi phí sử dụng mỗi năm xuống mức rất lý tưởng.

Sức hút mãnh liệt của iPhone 14 Pro Max không chỉ dừng lại ở yếu tố kinh tế mà còn được bảo chứng bởi những giá trị cốt lõi chưa hề bị bào mòn bởi thời gian. Thiết bị này đánh dấu bước ngoặt lịch sử của Apple với thiết kế màn hình Dynamic Island biến hóa linh hoạt, xóa sổ hoàn toàn rãnh tai thỏ truyền thống, mang lại cảm giác thời thượng không hề thua kém các model mới nhất. Trái tim của hệ thống là con chip A16 Bionic vẫn đang phô diễn sức mạnh đáng kinh ngạc, sẵn sàng xử lý trơn tru mọi tựa game đồ họa nặng hay render các file video 4K phức tạp mà không xuất hiện dấu hiệu giật lag. Kết hợp cùng cụm camera 48MP sắc nét và viên pin luôn được xếp vào hàng "quái vật" trong giới smartphone, iPhone 14 Pro Max đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu khắt khe từ công việc đến giải trí cường độ cao.