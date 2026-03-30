Top 5 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất lúc này

Thay vì phải bỏ ra một số tiền khổng lồ cho việc đập hộp máy mới, bạn hoàn toàn có thể sở hữu những siêu phẩm công nghệ của Apple với mức giá tiết kiệm hơn rất nhiều. Dưới đây là 5 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại.

iPhone 15 Pro Max cũ

Chiếc máy này hiện vẫn là một thiết bị hội tụ đủ những công nghệ hiện đại và cao cấp nhất của Apple với mức giá đã hạ nhiệt rất nhiều so với thời điểm mới ra mắt. Điểm đáng giá nhất trên thiết bị này chính là việc hỗ trợ Apple Intelligence đầy đủ, kết hợp cùng cổng sạc Type-C siêu tiện lợi và khung viền Titanium sang trọng giúp giảm trọng lượng máy đáng kể. Cụm camera với khả năng zoom quang học 5x sắc nét chắc chắn sẽ làm hài lòng những người đam mê nhiếp ảnh di động.

Với mức giá đồ cũ hiện dao động trong khoảng 18 - 22 triệu đồng tùy thuộc vào hình thức và tình trạng pin, đây thực sự là một khoản đầu tư vô cùng xứng đáng cho những ai cần một thiết bị mạnh mẽ, có thể sử dụng mượt mà trong ít nhất 4 năm tới mà không lo lỗi thời.

iPhone 14 Pro Max cũ

Nếu bạn đang tìm kiếm một thiết bị mang tính biểu tượng thì đây chính là chiếc máy mở đầu cho trào lưu thiết kế Dynamic Island và sở hữu màn hình ProMotion 120Hz mượt mà siêu cấp. Hiệu năng của con chip A16 Bionic bên trong máy đến nay vẫn dư sức chiến mọi tựa game nặng nhất trên thị trường và xử lý các công việc chỉnh sửa video mượt mà không kém gì các dòng máy mới ra mắt. Điểm ăn tiền lớn nhất ở thời điểm này chính là giá bán máy cũ hiện tại chỉ còn khoảng 16 - 18 triệu đồng . Mức giá này đã biến nó thành chiếc máy Pro Max có mức giá dễ tiếp cận nhất cho những người dùng yêu thích một chiếc điện thoại có màn hình lớn, thiết kế cao cấp và thời lượng pin cực kỳ trâu bò.

iPhone 15 Plus cũ

Thiết bị này được sinh ra để dành riêng cho đối tượng người dùng thực dụng, những người không quá quan trọng việc phải có màn hình 120Hz nhưng lại đòi hỏi một thời lượng pin cực khủng cùng cảm giác cầm nắm nhẹ nhàng thoải mái. Máy sở hữu thiết kế bo cong mềm mại mới giúp không bị cấn tay khi sử dụng lâu, đi kèm với đó là màn hình Dynamic Island hiện đại và cổng Type-C thời thượng giống hệt như trên dòng Pro cao cấp. Mức giá bán lại hiện tại trên thị trường rơi vào khoảng 15 - 16 triệu đồng , một con số quá hời cho một thiết bị có thể tự tin đồng hành cùng người dùng cả một ngày dài với cường độ sử dụng vô cùng cao mà hoàn toàn không phải lo lắng về việc cắm sạc lại giữa chừng.

iPhone 16 cũ

Việc đưa một thiết bị tương đối mới vào danh sách máy cũ có thể khiến nhiều người bất ngờ, nhưng những chiếc máy hàng lướt hoặc cũ 99% lại mang đến cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm các công nghệ mới nhất. Người dùng sẽ được tận hưởng nút Camera Control mới mẻ giúp thao tác chụp ảnh chuyên nghiệp hơn, dải màu sắc rực rỡ trẻ trung và sức mạnh phần cứng được tối ưu hóa tối đa cho các tính năng AI thế hệ mới. Với mức giá nhượng lại quanh mốc 18 - 19 triệu đồng , bạn sẽ tiết kiệm được vài triệu đồng so với việc mua máy mới bóc seal nguyên hộp. Đây chính là lựa chọn lý tưởng nhất cho những ai thích bắt trend công nghệ mới, muốn một thiết bị nhỏ gọn nhưng có ngân sách mua sắm vừa phải.

iPhone 13 cũ

Cuối cùng, không thể không nhắc đến một lựa chọn an toàn và siêu tiết kiệm đặc biệt phù hợp dành cho các bạn học sinh, sinh viên hoặc người dùng có nhu cầu sử dụng cơ bản. Thiết kế cụm camera đặt chéo đặc trưng của máy đến nay vẫn mang lại vẻ ngoài hiện đại và chưa hề lỗi thời, trong khi màn hình tai thỏ vẫn hiển thị nội dung vô cùng đẹp mắt. Con chip A15 Bionic vẫn đang làm cực kỳ tốt nhiệm vụ của mình, đáp ứng mượt mà các nhu cầu lướt mạng xã hội, xem phim, chụp ảnh và chơi game hàng ngày. Việc mức giá chạm đáy sập sàn chỉ còn khoảng 8 - 9 triệu đồng đã biến thiết bị này trở thành chiếc iPhone cũ vô đối và không có đối thủ cạnh tranh trong tầm giá dưới 10 triệu đồng.

Những lưu ý sống còn khi chọn mua iPhone cũ

Để có được một trải nghiệm mua sắm an toàn và trọn vẹn nhất, bạn tuyệt đối không nên bỏ qua những bước kiểm tra quan trọng trước khi xuống tiền. Hãy ưu tiên chọn mua máy ở những hệ thống bán lẻ hoặc cửa hàng có uy tín lâu năm trên thị trường, đồng thời yêu cầu cam kết rõ ràng bằng văn bản về chính sách bảo hành nguồn và màn hình. Khi cầm máy trên tay, bạn cần quan sát và kiểm tra thật kỹ hình thức bên ngoài xem có dấu hiệu cấn móp, thay vỏ hay không, kiểm tra tình trạng sức khỏe pin thực tế, độ nhạy của cảm ứng trên toàn bộ bề mặt màn hình.

Đặc biệt và quan trọng nhất, hãy chắc chắn rằng thiết bị đã được thoát hoàn toàn khỏi tài khoản iCloud của người chủ cũ và khôi phục cài đặt gốc thành công để tránh tình trạng mua phải máy bị khóa mạng hoặc khóa kích hoạt, dẫn đến cảnh tiền mất tật mang vô cùng đáng tiếc.