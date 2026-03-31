Người từng giao dịch với 12 tài khoản BIDV, Vietcombank,... sau khẩn trương trình báo

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến bị can Nguyễn Văn Quyền cùng các đối tượng trong đường dây, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 107 ngày 29/1/2026.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã tổ chức theo dõi các phiên livestream bán hàng trên mạng xã hội như Facebook, Zalo nhằm thu thập thông tin khách hàng, đặc biệt là số điện thoại của người đặt mua sản phẩm.

Sau đó, nhóm này giả danh nhân viên bán hàng, chủ động liên hệ với khách để tư vấn, xác nhận đơn hàng. Trong quá trình trao đổi, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm chiếm quyền truy cập (hack) vào tài khoản Facebook, Zalo của nạn nhân.

Khi đã kiểm soát được tài khoản, các đối tượng nhanh chóng khai thác thông tin cá nhân, danh sách bạn bè, người thân để dựng kịch bản gian dối. Chúng mạo danh chủ tài khoản, nhắn tin vay hoặc mượn tiền từ người quen. Khi bị hại chuyển tiền, nhóm này cung cấp các tài khoản ngân hàng để nhận tiền rồi cắt đứt liên lạc.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã công bố danh sách 12 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng để nhận tiền lừa đảo, đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn này.

STT Số Tài khoản Ngân hàng mở Tên chủ tài khoản Chi nhánh mở tài khoản 1 9043159753 Vietcombank Do Xuan Thang Chi nhánh Đắk Lắk 2 11133622068 LPbank Công ty TNHH lữ hành du lịch Chi nhánh Hà Đông 3 29037159357 TPbank Nguyen Thi Thuy Linh Chi nhánh Đắk Lắk 4 1063448781 Vietcombank Ngo Phuong Thao Chi nhánh Đắk Lắk 5 23522651 ACB Ngo Phuong Thao Tài khoản mở Online. 6 9024159357 Vietcombank Le Ngoc Hoa Chi nhánh Đắk Lắk 7 8887204377 BIDV Le Ngoc Hoa CN Bình Chánh 8 898606074 VPbank Bui Ngoc Hien Trung tâm thế chấp vùng 1B - TP Hà Nội 9 85011964 VIB Nguyen Thi Tam Chi nhánh Hà Nội 10 338149341 LPbank Chu Van Hieu CN Quảng Ninh 11 163100010219002 OCB Y Nai Chi nhánh PLEIKU 12 087182361 VIB Le Thi Nhi Chi nhánh Tiền Giang

Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức từng chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên hoặc có liên quan đến vụ án, nhanh chóng đến trình báo để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Thời hạn tiếp nhận thông tin đến trước ngày 10/5/2026. Sau thời điểm này, nếu không có thêm người đến làm việc, cơ quan điều tra sẽ xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Thông tin tiếp nhận tại Văn phòng PC01 Công an tỉnh Bắc Ninh (cơ sở 2, Lô Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) hoặc tại trụ sở công an gần nhất.