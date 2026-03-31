Hé lộ giá bán của iPhone 18 Pro Max

Trong bối cảnh nhiều hãng smartphone buộc phải điều chỉnh giá bán do chi phí linh kiện leo thang, Apple được cho là vẫn giữ vững chiến lược ổn định giá cho dòng iPhone cao cấp.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ giữ nguyên mức giá khởi điểm lần lượt là 1.099 USD (khoảng 29 triệu đồng) và 1.199 USD (khoảng 31,5 triệu đồng), tương đương thế hệ trước.

Ông Kuo cho rằng chiến lược giá này phản ánh cách Apple tận dụng biến động trên thị trường chip nhớ toàn cầu. Việc chủ động nguồn cung giúp hãng tối ưu chi phí sản xuất, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh khi nhiều đối thủ buộc phải tăng giá hoặc cắt giảm cấu hình.

Trước đó, vị chuyên gia này từng nhận định Apple đang theo đuổi mục tiêu “hạn chế tối đa việc tăng giá” đối với dòng iPhone 18 Pro. Chính sách giá của các sản phẩm gần đây như iPhone 17e hay MacBook Neo được xem là minh chứng rõ ràng cho hướng đi này.

Về thiết kế, một số tin đồn cho rằng iPhone 18 Pro Max có thể chuyển sang màn hình đục lỗ và tích hợp Face ID dưới màn hình. Tuy nhiên, nguồn tin từ Apple Insider lại cho biết thay đổi này có thể bị trì hoãn đến thế hệ iPhone 19 Pro. Thay vào đó, Apple nhiều khả năng tiếp tục sử dụng thiết kế tương tự dòng iPhone 17 Pro, với Dynamic Island chưa có nhiều khác biệt.

Bên cạnh đó, Bloomberg tiết lộ Apple đang thử nghiệm một tùy chọn màu mới mang tên Deep Red (đỏ đậm) cho dòng iPhone 18 Pro.

Trên mạng xã hội Weibo, tài khoản Fixed Focus Digital cho biết iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã bước vào giai đoạn thử nghiệm sản xuất hàng loạt (PVT), hay còn được biết là công đoạn kiểm định cuối cùng trước khi ra mắt. Ở giai đoạn này, Apple tiến hành vận hành thử một phần dây chuyền lắp ráp nhằm đánh giá năng suất và kiểm soát chất lượng.

Hiện tại, tất cả các thông tin liên quan đến giá bán và thiết kế của iPhone 18 Pro vẫn dừng ở mức tin đồn và dự đoán từ các nguồn rò rỉ. Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào.

Tham khảo Macrumors