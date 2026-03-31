Từ 1/4, một điểm mới về VNeID chính thức CÓ HIỆU LỰC: Người dân cần nắm rõ

Từ ngày 1/4/2026, một thay đổi quan trọng liên quan đến ứng dụng VNeID chính thức được áp dụng khi người dân có thể gửi hình ảnh, video ghi lại vi phạm giao thông trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Quy định này được nêu tại Điều 16 Nghị định 61/2026/NĐ-CP, cho phép tiếp nhận dữ liệu từ nhiều kênh như: nộp trực tiếp, email, cổng thông tin điện tử hoặc các nền tảng số. Trong đó, VNeID trở thành một trong những công cụ thuận tiện nhất để người dân thực hiện phản ánh.

Điểm đáng chú ý là thông tin cá nhân của người cung cấp sẽ được giữ kín. Đồng thời, người gửi có thể yêu cầu được thông báo về kết quả xử lý, giúp quá trình phản ánh không còn “một chiều” như trước.

Không chỉ thay đổi về cách gửi dữ liệu, quy định mới còn mở rộng nơi tiếp nhận. Ngoài lực lượng công an, UBND các cấp, kể cả cấp xã cũng có thể tiếp nhận và xử lý thông tin. Điều này giúp rút ngắn khoảng cách giữa người dân và cơ quan chức năng, đặc biệt ở các khu vực địa phương.

Về cách thực hiện, người dân có thể thao tác trực tiếp trên điện thoại. Ngoài VNeID, một số ứng dụng hỗ trợ như SOS An ninh trật tự cũng cho phép gửi phản ánh nhanh. Người dùng chỉ cần chụp ảnh hoặc quay video, kèm mô tả ngắn để hoàn tất.

Người dùng sau khi đăng nhập có thể thực hiện gửi phản ánh trực tiếp ngay trên ứng dụng tại bất kỳ đâu.

Một lợi thế của các nền tảng này là khả năng tự động xác định vị trí. Nhờ dữ liệu GPS, thông tin gửi đi có thể gắn với địa điểm cụ thể, giúp cơ quan chức năng dễ dàng kiểm tra và xử lý hơn.

Tuy nhiên, việc mở rộng quyền phản ánh cũng đi kèm yêu cầu về trách nhiệm. Nội dung cung cấp cần rõ ràng, chính xác và phản ánh đúng thực tế. Những thông tin thiếu căn cứ có thể gây khó khăn cho quá trình xác minh, thậm chí ảnh hưởng đến người liên quan.

Nhìn rộng hơn, quy định mới cho thấy xu hướng tăng cường sự tham gia của người dân trong quản lý giao thông. Khi công nghệ được tận dụng đúng cách, mỗi cá nhân không chỉ là người chấp hành mà còn góp phần vào việc duy trì trật tự chung.