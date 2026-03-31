Từ CX-5 AWD sang xe điện: Chủ xe Nghệ An chốt VinFast VF 8 sau 3.500 km, nói thẳng ưu nhược điểm

Không ít người dùng ô tô tại Việt Nam vẫn còn hoài nghi về xe điện, đặc biệt khi đã quen với những mẫu xe xăng truyền thống. Tuy nhiên, câu chuyện của anh Nguyễn Văn Hải - một người từng gắn bó với Mazda CX-5 AWD - cho thấy góc nhìn thực tế hơn. Sau hơn 3 tháng sử dụng VinFast VF 8, anh Hải không chỉ thay đổi suy nghĩ về xe điện mà còn có những đánh giá chi tiết, từ khả năng vận hành, chi phí sử dụng cho tới các điểm còn hạn chế của mẫu SUV này.

Trước khi đến với VinFast VF 8, anh đã đi qua những mẫu xe nào?

Mình bắt đầu với Kia Cerato từ năm 2020, sau đó đổi sang Mazda CX-5 bản Signature AWD. CX-5 là chiếc xe mình rất thích, đặc biệt là bản 2 cầu – đi cao tốc rất đầm, rất chắc.

Tuy nhiên, khi sử dụng lâu hơn, mình nhận ra một số điểm chưa phù hợp. Ví dụ khi cần vượt nhanh thì xe không đủ “bốc” nếu để Eco, còn chuyển sang Sport thì lại tốn nhiên liệu. Ngoài ra, chi phí vận hành và một số lý do khác cũng khiến mình bắt đầu nghĩ đến việc đổi xe.

Vậy vì sao anh lại chuyển hướng sang xe điện, cụ thể là VinFast VF 8?

Thực ra ban đầu mình không thích xe điện, thậm chí còn hơi “ghét” vì nghĩ đến chuyện sạc pin bất tiện. Nhưng sau khi tìm hiểu rất kỹ, cộng với việc có bạn bè sử dụng, mình dần thay đổi suy nghĩ.

VinFast VF 8 đời 2025 là bản đã cải tiến khá nhiều so với lô đầu. Khi trải nghiệm thực tế, mình thấy xe hoàn thiện tốt hơn, vận hành ổn định hơn. Quan trọng nhất là trong tầm giá khoảng 1 tỷ, nếu yêu cầu xe mạnh, dẫn động 2 cầu, nhiều công nghệ thì gần như không có lựa chọn tương đương.

Một yếu tố rất thực tế nữa là phải thuyết phục vợ. Ban đầu vợ mình khá lo về chuyện sạc, nhưng sau khi tìm hiểu thì lại thấy bình thường và đồng ý. Mình mua xe vào tháng 12/2025, cho đến nay đã đi được khoảng 3.500km.

Ấn tượng đầu tiên của anh về khả năng vận hành VinFast VF 8 là gì?

Điểm ấn tượng nhất là sức mạnh. Bản Plus hơn 400 mã lực, đạp ga là xe phản hồi ngay. Cảm giác vượt xe rất dứt khoát. Theo mình, khả năng tăng tốc không chỉ là “cho vui” mà còn là yếu tố an toàn. Khi xe đủ mạnh, mình xử lý tình huống tự tin hơn rất nhiều. Thực tế mình chủ yếu chạy Eco thôi mà đã thấy rất khỏe rồi. Nếu chuyển sang Sport thì gần như đường sá Việt Nam không có nhiều điều kiện để tận dụng hết.

Nếu đi trong phố, đặc biệt ở tốc độ dưới 30 km/h, sau bản cập nhật phần mềm mới thì xe mượt hơn khá nhiều. Vô-lăng nhẹ nhàng, dễ xoay trở, không bị nặng như trước. Còn khi ra cao tốc hoặc đi đường trường, xe thể hiện rõ ưu điểm: tăng tốc nhanh, giữ tốc độ ổn định, rất chắc xe. Đi đường dài không bị mệt.

Xe có nhược điểm nào khiến anh chưa thực sự hài lòng?

Có, nhưng không phải vấn đề quá lớn.

Đầu tiên là độ hoàn thiện ngoại thất – các chi tiết chưa “khít” như những hãng lâu năm. Theo mình, đây là chuyện dễ hiểu vì VinFast còn khá mới.

Thứ hai là cách âm. Xe điện vốn rất yên tĩnh, nên khi cách âm chưa tốt thì dễ nhận ra hơn. Tuy nhiên cái này có thể cải thiện thêm.

Một điểm nữa là hệ thống treo. Khi đi nhanh thì ổn, nhưng khi đi qua gờ giảm tốc hoặc đường xấu trong đô thị thì hơi cứng, cảm giác cảm nhận rõ. Đây là điểm mình nghĩ VinFast có thể cải thiện thêm để cân bằng tốt hơn giữa êm ái và thể thao. Còn cá nhân mình đang cân nhắc nâng cấp phuộc để cải thiện.

Vấn đề pin và sạc có gây bất tiện như nhiều người lo ngại?

Thực tế thì không như mình nghĩ ban đầu. Xe mình dùng pin CATL, hãng khuyến cáo là không nên sạc quá 80% và không để pin xuống dưới 20%. Mình khá tuân thủ khuyến cáo này, thực tế khi pin còn khoảng 25-26% thì hệ thống đã thông báo nên tìm kiếm chỗ sạc. Quãng đường sử dụng thực tế khoảng 300km nếu đi từ 80% xuống 20%.

Về tần suất sạc, nếu đi nhiều thì 3–4 ngày sạc một lần, còn bình thường thì khoảng 7–10 ngày. Hiện tại mình chủ yếu sạc ở trạm, chưa thấy cần thiết phải lắp sạc tại nhà. Mình nghĩ điều quan trọng là thay đổi thói quen – không phải chờ cạn pin mới sạc.

Theo anh, xe điện tại Việt Nam đã thực sự phổ biến chưa?

Mình nghĩ là độ phổ biến của xe điện tại Việt Nam đang tăng nhanh trong một thời gian ngắn. Xe điện không còn là điều gì quá xa vời hay quá đặc biệt mà dần trở nên thông dụng hơn.

Hiện tại, xe điện đã là một lựa chọn nghiêm túc, có thể chiếm khoảng 50% trong danh sách cân nhắc của người mua. Nhưng để “bình thường hóa” như xe xăng thì vẫn cần thêm thời gian. Bù lại, Việt Nam có lợi thế về hạ tầng điện và trạm sạc đang phát triển nhanh. Đây là nền tảng rất tốt để xe điện bùng nổ trong tương lai.

Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn VinFast VF 8. Trong tầm giá khoảng 1 tỷ, VF 8 mang lại quá nhiều thứ: sức mạnh, công nghệ, chi phí vận hành thấp.