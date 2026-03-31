117 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên, từ ngày 23/3 đến ngày 29/3, qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận nhiều trường hợp phương tiện bị xử lý phạt nguội do vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trong đó, có 5 trường hợp vi phạm lỗi vượt đèn đỏ như sau:

17A-265.43, 30M-738.61, 47A-772.30, 89A-243.32, 89A-310.61

Cảnh sát giao thông An Giang cũng cho biết, từ ngày 1/3 đến ngày 14/3 qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận nhiều trường hợp vượt đèn đỏ. Danh sách như sau:

43 mô tô hai bánh từ 50-175cm3

51L4-9116; 51R4-0606; 55Y6-7517; 59C2-847.20; 65AA-319.93; 65F1-313.05; 65H6-

1852; 65K1-577.31; 65L1-134.47; 66L1-670.15; 66L8-6824; 67AA-194.33; 67AL

377.26; 67AN-110.03; 67B1-046.18; 67B1-936.26; 67B1-983.98; 67B2-257.26; 67B2-522.68; 67C1-207.00; 67E1-030.63; 67F1-020.31; 67G1-059.03; 67H5-4286, 67H9-7499; 67K1-426.22; 67K1-870.45; 67L1-411.23; 67L1-628.65; 67L1-645.20; 67L1-703.38; 67L2-193.91; 67L2-379.21; 67N1-257.30; 67N6-4285; 67S2-1449; 67S2-1547;

67T3-1533; 67V1-0914; 68AA-813.90; 68D1-041.68; 68NA-137.18; 72F7-0336

4 mô tô hai bánh dưới 50cm3

60FD-3882, 67AA-109.01, 67AK-109.55, 67AL-078.30 (2 lần)

Ô tô con

65A-565.77

Ba bánh

69F6-3497

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên cũng cho biết, từ ngày 16/3 đến ngày 22/3 qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận 28 trường hợp vi phạm lỗi quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu như sau:

89H-100.17; 89A-341.21; 89A-345.40; 89A-435.57; 89C-350.95; 89A-629.23; 89D-019.95; 89A-540.32; 89A-089.34; 89A-223.44; 15K-585.14; 18A-410.60; 20C-244.63; 29C-010.23; 30H-432.77; 30G-283.12; 30F-424.79; 30H-242.23; 30A-825.86; 30K-361.74; 30B-208.87; 30H-732.74; 30L-161.89; 34A-877.59; 34A-620.65; 34B-142.82; 98A-849.09; 99A-355.51.

Còn theo Cảnh sát giao thông Bắc Ninh, từ ngày 7/3 đến ngày 13/3 qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận 35 trường hợp rẽ trái sai quy định. Danh sách như sau:

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực từ 1/1/2025:

- Người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18 - 20 triệu đồng (trước là 4-6 triệu đồng).

- Đối với người điều khiển môtô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4-6 triệu đồng (trước là 800.000 - 1 triệu đồng).

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha > bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.