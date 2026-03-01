Từ ngày mai, quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần nắm rõ

Nghị định số 61/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về việc thu thập, sử dụng dữ liệu từ thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính, có hiệu lực từ ngày 1/4/2026.

Theo VTV, một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội là quy định cho phép người dân phản ánh các vi phạm hành chính, trong đó có vi phạm về trật tự, an toàn giao thông ngay trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID).

Theo quy định mới, dữ liệu phản ánh vi phạm có thể được gửi đến cơ quan chức năng bằng nhiều hình thức như nộp trực tiếp, qua thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc các ứng dụng di động, trong đó có VNeID.

Nghị định quy định rõ quyền và trách nhiệm của người cung cấp dữ liệu: Được bảo mật thông tin cá nhân, được thông báo kết quả xử lý; đồng thời phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của dữ liệu và phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết.

Đáng chú ý, dữ liệu do người dân cung cấp có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt nếu đáp ứng các tiêu chí như thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, không xâm phạm quyền riêng tư, phản ánh khách quan, chính xác về hành vi vi phạm

Nghị định 61/2026 quy định cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt là CSGT, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thanh tra Công an nhân dân, Công an cấp xã, UBND các cấp.

Về quy trình xử lý, thời hạn xác minh dữ liệu không quá 30 ngày, trường hợp phức tạp có thể kéo dài đến 60 ngày. Sau khi xác minh, cơ quan chức năng sẽ quyết định xử phạt, không xử phạt hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan tố tụng hình sự nếu có dấu hiệu tội phạm.