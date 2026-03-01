Từ ngày mai, Vietcombank, VietinBank, Agribank… ngừng toàn bộ giao dịch chuyển/nhận tiền đối với trường hợp sau

Theo quy định tại Thông tư 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, từ ngày 1/4, các ngân hàng thương mại sẽ phải triển khai thay đổi liên quan đến giao dịch chuyển và nhận tiền.

Theo đó, toàn bộ tên tài khoản thanh toán phải đồng nhất với thông tin trên căn cước công dân hoặc thẻ căn cước. Quy định này kéo theo việc chấm dứt dịch vụ đặt biệt danh (nickname/iNick), hình thức cho phép người dùng sử dụng tên tự tạo thay cho số tài khoản khi giao dịch.

Trước đây, biệt danh giúp việc chuyển/nhận tiền thuận tiện hơn nhờ dễ nhớ, ngắn gọn. Tuy nhiên, cách thức này cũng tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt trong các trường hợp chuyển nhầm tài khoản.

Từ ngày 1/4/2026, toàn bộ tên tài khoản thanh toán phải đồng nhất với thông tin trên Căn cước công dân/Thẻ Căn cước, dừng sử dụng biệt danh - Nickname. (Ảnh minh hoạ)

Thực tế, một số ngân hàng đã chủ động thông báo dừng triển khai dịch vụ. VPBank cho biết sẽ chính thức ngừng cung cấp tính năng iNick từ ngày 1/4 nhằm tuân thủ Thông tư 30/2025. Sau thời điểm này, các giao dịch chuyển tiền đến tài khoản VPBank có thể bị từ chối nếu người gửi vẫn sử dụng biệt danh.

Các biệt danh đã đăng ký trước đó sẽ không còn hiệu lực. Nếu tiếp tục sử dụng thông tin cũ, giao dịch có thể không thực hiện được hoặc bị từ chối.

Thông tư 30/2025 cũng yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán kiểm tra lệnh thanh toán, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ; đồng thời phải thể hiện chính xác số hiệu tài khoản và tên tài khoản theo thông tin đã đăng ký, hiển thị đầy đủ trên chứng từ thanh toán.

Đại diện các ngân hàng khẳng định việc dừng dịch vụ biệt danh không ảnh hưởng đến số dư hay quyền sử dụng tài khoản của khách hàng. Số tài khoản gốc và các tiện ích đi kèm vẫn được giữ nguyên.

Trong bối cảnh này, khách hàng cần chuyển sang sử dụng số tài khoản chính thức khi giao dịch, đồng thời chủ động cập nhật lại thông tin nhận tiền trên các nền tảng để tránh gián đoạn.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định, khi phát hiện giao dịch có dấu hiệu tội phạm, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán phải báo tin cho cơ quan có thẩm quyền, đồng thời thông báo cho khách hàng. Trường hợp không có yếu tố vi phạm, trong vòng 15 ngày kể từ khi có kết luận, các bên liên quan phải phối hợp xử lý tra soát, giải quyết khiếu nại theo quy định.