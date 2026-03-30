Quy định mới nhất về sạc dự phòng khi đi máy bay, áp dụng toàn thế giới

Mới đây, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) đã ra quyết định giới hạn nghiêm ngặt việc mang và sử dụng pin sạc dự phòng trên các chuyến bay thương mại. Động thái này ngay lập tức tạo ra làn sóng thay đổi lớn trong quy trình an ninh hàng không, mà điểm nóng đầu tiên chính là một trong những trung tâm trung chuyển nhộn nhịp nhất châu Á.

Theo tiêu chuẩn mới nhất có hiệu lực từ cuối tháng 3/2026, mỗi hành khách giờ đây chỉ được phép mang theo tối đa hai thiết bị sạc dự phòng khi bước lên máy bay. Đáng chú ý hơn cả là lệnh cấm hoàn toàn việc cắm sạc cho các thiết bị này trong suốt thời gian chuyến bay diễn ra. Những quy định khắt khe này được đưa ra dựa trên các đánh giá rủi ro chuyên sâu về tính thiếu ổn định của pin lithium, nhằm mục tiêu tối thượng là đảm bảo an toàn tuyệt đối và hướng tới một nền giao thông hàng không không có thương vong vào năm 2050. Dù siết chặt với hành khách, quy định vẫn giữ một ngoại lệ nhỏ dành cho thành viên tổ bay, cho phép họ mang theo và sử dụng sạc dự phòng để phục vụ các yêu cầu vận hành nghiệp vụ đặc thù của máy bay.

Ngay tại thị trường nội địa, hai hãng hàng không lớn là Vietnam Airlines và Vietjet Air thực tế đã đi trước một bước khi sớm áp dụng triệt để lệnh cấm sử dụng sạc dự phòng trên không từ năm 2025. Hiện tại, cả hai hãng đều yêu cầu hành khách tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn số lượng, bắt buộc đặt sạc dự phòng trong hành lý xách tay ở vị trí dễ quan sát và tuyệt đối không được cắm sạc dưới mọi hình thức.

Ngay sau khi quy định toàn cầu được ICAO công bố, Sở Hàng không Dân dụng Hong Kong (CAD) đã lập tức vào cuộc bằng một thông báo khẩn có hiệu lực ngay trong ngày 28/3. Mọi hành khách khởi hành hoặc quá cảnh tại Sân bay Quốc tế Hong Kong đều buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn hai bộ pin dự phòng và tuyệt đối không được sạc thiết bị khi đang ở trên không.

Giới chức tại đây khẳng định sẽ chủ động theo dõi và giám sát gắt gao việc thực thi quy định mới này, đồng thời khuyến cáo hành khách nên liên hệ trực tiếp với các hãng hàng không để được hỗ trợ chi tiết trước khi đóng gói hành lý. Đây được xem là phát súng mở màn, dự báo một loạt các sân bay quốc tế và hãng hàng không khác cũng sẽ sớm đồng loạt siết chặt an ninh đối với món phụ kiện công nghệ quen thuộc này.