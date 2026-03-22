Mang sạc dự phòng lên máy bay 2026: Luật mới khắt khe, những điều sau bị cấm tuyệt đối

Sạc dự phòng là vật bất ly thân của nhiều người, nhưng nếu thường xuyên di chuyển bằng máy bay, đặc biệt là các chuyến bay quốc tế trong năm 2026, hành khách cần nắm rõ những quy định đang ngày càng bị siết chặt.

Tại sao sạc dự phòng lại bị kiểm soát gắt gao?

Hầu hết sạc dự phòng hiện nay đều sử dụng lõi pin Lithium-ion hoặc Lithium-polymer. Dù mang lại ưu điểm nhỏ gọn và tích trữ năng lượng cao, loại pin này lại tiềm ẩn rủi ro phát nhiệt và cháy nổ lớn nếu bị va đập hoặc hư hỏng. Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) đã xếp pin lithium vào nhóm vật dụng có nguy cơ cháy nổ cao trong khoang máy bay. Thực tế những năm qua đã ghi nhận không ít sự cố sạc dự phòng bốc khói hay quá nhiệt, buộc các chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp.

Khoang hành lý bốc cháy dữ dội vì sạc dự phòng, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp trong một chuyến bay của hãng Air China vào năm ngoái

Phân loại dung lượng và giới hạn mang theo

Để biết sạc dự phòng của mình có hợp lệ hay không, hành khách cần quan tâm đến chỉ số Watt-hour (Wh) thay vì chỉ nhìn vào dung lượng mAh thông thường. Ngành hàng không chia pin dự phòng thành ba nhóm quản lý chính.

Đối với nhóm pin phổ biến dưới 100 Wh (tương đương dưới 20.000 mAh), bạn được phép mang tối đa 10 viên trong hành lý xách tay mà không cần xin phép hãng hàng không. Nếu thiết bị của bạn thuộc nhóm dung lượng lớn từ 100 Wh đến 160 Wh (khoảng 20.000 đến 32.000 mAh), thường dùng cho máy quay hay laptop chuyên dụng, bạn bắt buộc phải xin chấp thuận trước từ hãng bay và chỉ được mang tối đa 2 viên. Riêng với những loại pin "khủng" vượt quá 160 Wh, các hãng hàng không cấm hoàn toàn việc mang lên máy bay dưới mọi hình thức, trừ phi bạn làm thủ tục gửi theo đường hàng hóa chuyên dụng.

Các quy định về sạc dự phòng ngày càng nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách trên chuyến bay

Tuyệt đối xách tay và cấm sử dụng trong chuyến bay

Một nguyên tắc "bất di bất dịch" là sạc dự phòng chỉ được phép nằm trong hành lý xách tay và tuyệt đối cấm để vào hành lý ký gửi. Nguyên nhân là do khoang hàng hóa rất khó giám sát, nếu xảy ra hiện tượng chập cháy sẽ không thể phát hiện và can thiệp kịp thời như trên khoang cabin.

Bên cạnh đó, để ngăn ngừa rủi ro quá nhiệt, nhiều hãng hàng không hiện nay đã cấm hoàn toàn việc sử dụng sạc dự phòng khi đang bay. Điều này đồng nghĩa với việc bạn không được lấy sạc dự phòng ra sạc cho điện thoại, không được sạc lại năng lượng cho chính viên pin đó và cũng không được cắm sạc dự phòng vào cổng USB của ghế ngồi.

Rất nhiều hãng hàng không, trong đó có Vietnam Airlines và Vietjet Air cấm hoàn toàn việc sử dụng sạc dự phòng khi đang bay

Những lưu ý sống còn khi qua cửa an ninh

Để tránh những rắc rối không đáng có khiến bạn bị giữ lại tại cửa kiểm tra an ninh, viên pin dự phòng mang theo bắt buộc phải còn nguyên nhãn mác in rõ thông số dung lượng từ nhà sản xuất. Tuyệt đối không mang theo các loại pin trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Khi sắp xếp hành lý xách tay, bạn nên đặt sạc ở vị trí dễ nhìn thấy và chủ động che chắn các đầu cắm để tránh nguy cơ đoản mạch.

Trong suốt chuyến bay, nếu bạn nhận thấy viên pin của mình hoặc của hành khách xung quanh có hiện tượng nóng lên bất thường, phồng rộp hay bốc mùi khét, hãy thông báo ngay lập tức cho lực lượng tiếp viên đã được đào tạo chuyên môn để xử lý. Hiện tại, hàng loạt hãng hàng không lớn trong nước và quốc tế như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Singapore Airlines hay Emirates đều đang áp dụng rất triệt để bộ quy tắc an toàn này.