Trước 28/3, người từng giao dịch với tài khoản Techcombank và Vietcombank sau khẩn trương trình báo

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Công an TP. Huế điều tra vụ án “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đồng phạm thực hiện, xảy ra từ năm 2024 đến nay tại TP. Huế và một số địa phương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Ngọc Tuấn sử dụng tài khoản Facebook “Tuấn Toàn”, trong khi Phạm Huỳnh Thanh Trúc dùng các tài khoản “Phạm Diệp Anh” và “Phạm Thanh Trúc” để đăng bài cho vay tiền trên các hội nhóm mạng xã hội, với nội dung cam kết giải ngân nhanh.

Các bài đăng thường kèm số điện thoại 0889.009.882, liên kết với tài khoản Zalo tên “Phú” để người có nhu cầu vay liên hệ. Khi tiếp cận người vay, Tuấn hẹn gặp trực tiếp, kiểm tra căn cước công dân và yêu cầu quay video xác nhận việc vay tiền.

Sau đó, các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên Phạm Huỳnh Thanh Trúc để giải ngân và thu tiền lãi, tiền góp hằng ngày, gồm:

- Tài khoản Techcombank số 19037045773017

- Tài khoản Vietcombank số 9889009882

Cơ quan điều tra cho biết, với phương thức trên, các đối tượng đã cho nhiều người vay nhằm thu lợi bất chính.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi của người dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những người từng vay tiền của các bị can sớm liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu liên quan trước ngày 28/3.

Người dân có thể liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Huế tại địa chỉ 2 Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hóa, TP. Huế hoặc liên hệ Điều tra viên Cao Thắng qua số điện thoại 0905.966.340.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên