AI tạo ra một tài khoản Instagram quá hoàn hảo: chỉ 3 tháng lừa được hơn 1 triệu follower, có người nhận ra nhưng vẫn không bỏ

Vào cuối tháng 11 năm 2025, tài khoản Instagram @jessicaa.foster bắt đầu xuất hiện với những bức ảnh chân thực đến mức khó tin. Nhân vật trong ảnh là một nữ quân nhân Mỹ trẻ trung, ưa nhìn, thường xuyên đăng ảnh trong căn cứ quân sự, bên cạnh máy bay chiến đấu F-22 và trong các sự kiện chính trị cấp cao.

Bio tài khoản chỉ vỏn vẹn hai dòng: "america first". Không có gì bất thường, cho đến khi biết rằng người phụ nữ đó hoàn toàn không tồn tại ngoài đời thực. Chỉ trong vòng 3 tháng, tài khoản này tích lũy hơn 1 triệu follower mà không cần một giây xuất hiện trên truyền hình hay báo chí chính thống.

Công thức xây dựng nhân vật được tính toán rất kỹ. Kẻ đứng sau ẩn danh tạo ra một vòng lặp nội dung liên tục: ảnh đời thường trong doanh trại, ảnh chụp cùng Tổng thống Trump tại Phòng Bầu Dục, ảnh nhận hoa hồng từ ông Trump trong ngày Valentine, ảnh sát cánh cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thậm chí ảnh phát biểu tại hội nghị Board of Peace của chính quyền Trump và ảnh bên cạnh các ngôi sao bóng đá Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Một bài đăng duy nhất có hình đi cạnh ông Trump thu về hơn 1 triệu lượt thích. Bình luận tràn ngập lời khen và trái tim đỏ từ những người dùng hoàn toàn tin vào sự tồn tại của nhân vật này.

Toàn bộ màn trình diễn đó chỉ phục vụ một mục tiêu duy nhất: dẫn dụ người theo dõi sang một tài khoản nội dung trả phí, nơi "Jessica" kiếm tiền từ ảnh và nhận tip trực tiếp từ người đăng ký, với mức 200-300 USD cho mỗi bài đăng.

Bio tài khoản này thậm chí còn ngang nhiên ghi: "Btw I respond to every message but be patient since I'm not a robot haha" (À, tôi trả lời hết mọi tin nhắn đấy, nhưng cứ từ từ nhé vì tôi không phải robot đâu nha haha) — một câu đùa thẳng vào mặt những người đang bị lừa.

Dấu hiệu nhận biết thực ra không thiếu với người chú ý. Theo quy định của quân đội Mỹ, name tape trên đồng phục chiến đấu phải ghi họ, nhưng đồng phục của "Jessica" lại ghi tên "JESSICA" — một lỗi cơ bản mà bất kỳ cựu quân nhân nào cũng nhận ra ngay.

Cờ Mỹ trong nhiều ảnh không đúng quy cách. Nhân vật này gặp ông Trump ít nhất sáu lần trong ba tháng, một tần suất bất thường ngay cả với cố vấn thân cận nhất. Một số cựu quân nhân và thành viên diễn đàn bảo thủ đã lên tiếng vạch trần từ sớm. Tuy nhiên phần lớn trong số hơn 1 triệu follower không quan tâm, hoặc đã biết mà vẫn tiếp tục theo dõi.

Đó chính là điểm đáng lo ngại nhất của toàn bộ câu chuyện. Nhà bình luận Ara Rubyan nhận xét rằng "điều nguy hiểm nhất về Jessica Foster không phải là cô ấy giả, mà là một triệu người cần cô ấy phải thật."

Nói cách khác, AI không chỉ đang ngày càng giỏi tạo ra hình ảnh chân thực không thể phân biệt với thực tế, mà còn đang khai thác chính xác điểm yếu tâm lý của con người: người ta tin những gì họ muốn tin, và một khi đã tin thì bằng chứng ngược lại cũng khó thay đổi được niềm tin đó.

Cả Meta lẫn OnlyFans đều có quy định về nội dung AI, nhưng tài khoản này hoạt động suốt ba tháng trước khi bị phát hiện nhờ báo chí thể thao Tây Ban Nha sau khi ảnh giả với Messi lan truyền sang châu Mỹ Latinh. Hệ thống kiểm duyệt của các nền tảng lớn đã thất bại hoàn toàn.

Và theo các nhà quan sát, mô hình lừa đảo này đang được nhân rộng bởi nhiều operator ẩn danh khác, nhắm vào nhiều tệp người dùng khác nhau, trên nhiều nền tảng hơn. Jessica Foster không phải trường hợp đầu tiên, và chắc chắn không phải trường hợp cuối cùng.