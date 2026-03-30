Tất cả người dùng VNeID cần đặc biệt lưu ý vấn đề này

Công an tỉnh Vĩnh Long ngày 27/3 đã phát thông tin về việc người dân cần cảnh giác với thủ đoạn giả danh lực lượng Công an liên hệ hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử, cài đặt VNeID để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng cho biết, hiện nay, việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh hoặc tại các địa điểm cấp Căn cước của Công an cấp xã được Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long giao nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các đối tượng đã giả danh Công an xã liên hệ người dân để hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử trên môi trường mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng này thường gọi điện vào khoảng thời gian trong giờ làm việc, lao động, học tập… để tổ chức, cá nhân không thể sắp xếp thời gian và từ chối yêu cầu “đến trụ sở cơ quan Công an”. Sau đó, chúng gợi ý, hướng dẫn người dân thực hiện trên thiết bị di động cá nhân.

Hình ảnh 1 ứng dụng định danh điện tử lừa đảo

Các đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu người dân thực hiện bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật thông tin về dân cư thông qua tải, cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo và gửi những ứng dụng, đường link kèm theo logo giống với ứng dụng VNeID của Bộ Công an.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn kiểm chứng thông tin như mạo danh Công an và đọc chính xác tên, số định danh, ngày, tháng, năm sinh để yêu cầu nạn nhân đăng nhập vào website giả mạo cơ quan Nhà nước.

Tại website này, chúng yêu cầu người dân điền thông tin cá nhân, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP gửi về số điện thoại... Cơ quan Công an cho biết, đây là thủ đoạn lừa đảo mới, rất tinh vi, có sự sắp xếp, xây dựng phương án để đánh vào sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân.

Sau khi có thông tin cá nhân, các đối tượng liền sử dụng công nghệ để theo dõi, kiểm soát các thông tin, dữ liệu trên điện thoại và chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, vào ngày 22/3, chị L. (trú tại xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long) được một người gọi điện thoại đến tự xưng là Công an xã yêu cầu chị cài đặt phần mềm VNeID và hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử trên điện thoại di động để được hưởng chế độ tiền trợ cấp hàng tháng là 1,8 triệu đồng (xã được công nhận là xã An toàn khu).

Khi đối tượng yêu cầu chị cung cấp số Căn cước, số điện thoại di động, tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch và yêu cầu cung cấp mã OTP, thấy có dấu hiệu bất thường, chị L. đã liên hệ với Công an xã để hỏi về thông tin thì mới biết là các đối tượng xấu thực hiện hành vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hành vi lợi dụng hoạt động đăng ký, kích hoạt định danh điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lực lượng Công an khuyến cáo người dân:

- Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân; không đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh thẻ Căn cước, tài khoản ĐDĐT, tài khoản ngân hàng, số điện thoại và những thông tin liên quan đến dữ liệu cá nhân. Người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống trên App Store và CHPlay; tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID hoặc kích hoạt tài khoản định danh điện tử từ nguồn ngoài, từ các đường link lạ và việc cập nhập sửa đổi thông tin công dân phải đến trực tiếp cơ quan Công an.

- Người dân cần tuyệt đối cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, số tài khoản ngân hàng và những mật khẩu cá nhân cho bất kỳ số điện thoại hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi gặp các tình huống có dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay cho lực lượng Công an để kịp thời điều tra, làm rõ.

- Người dân chưa cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID nên đến cơ quan Công an để được trực tiếp hướng dẫn, thực hiện các bước cài đặt, tích hợp các giấy tờ cá nhân vào tài khoản định danh điện tử.

Khi gặp các tình huống có dấu hiệu lừa đảo, người dân dân cần bình tĩnh, ghi âm lại cuộc gọi và cung cấp ngay tài liệu, chứng cứ liên quan cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời điều tra, làm rõ; tuyệt đối không được làm theo bất cứ yêu cầu, hướng dẫn, đề nghị nào của các đối tượng.