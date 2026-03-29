Techcombank có thông báo khẩn đến toàn bộ khách hàng

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank vừa thông báo kế hoạch nâng cấp hệ thống ngân hàng số nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Theo đó, đợt nâng cấp sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 00h30 đến 01h35 ngày 29/03/2026. Trong khung giờ này, một số dịch vụ ngân hàng số sẽ tạm thời gián đoạn.

Techcombank khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp giao dịch, sử dụng kênh thay thế như thẻ, ATM hoặc CDM khi cần xử lý khẩn cấp.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, các dịch vụ bị ảnh hưởng bao gồm chuyển tiền trong nước và quốc tế, cả chiều đi và chiều về, trong đó có chuyển tiền liên ngân hàng 24/7, giao dịch qua tài khoản ảo và mã QR. Bên cạnh đó, các hoạt động thanh toán hóa đơn, liên kết tài khoản với ví điện tử và phần mềm bán hàng, cũng như giao dịch nạp – rút tiền ví điện tử sẽ tạm ngừng.

Ngoài ra, các dịch vụ đăng ký mới, thanh toán qua QR merchant và thiết bị loa bán hàng cũng không khả dụng trong thời gian nâng cấp.

Với khách hàng cá nhân, các giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng chiều về qua 24/7 và mã QR sẽ bị gián đoạn. Hoạt động chuyển tiền nội bộ Techcombank qua tài khoản (bao gồm nickname, tài khoản ảo, số điện thoại), cũng như qua QR và các ứng dụng tin nhắn sẽ tạm thời không thực hiện được.

Các dịch vụ khác như thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, liên kết tài khoản với ví điện tử, phần mềm bán hàng, tài khoản chứng khoán DNSE, cùng các giao dịch nạp – rút ví điện tử cũng nằm trong danh sách bị ảnh hưởng.

Đồng thời, một số tiện ích thuộc hệ sinh thái số như liên kết tài khoản OneU trên Techcombank Rewards, thanh toán QR Scan & Pay bằng UPoint, cũng như các thao tác liên quan đến tính năng Sinh Lời Tự Động (kích hoạt, tắt hoặc điều chỉnh danh sách tài khoản) sẽ tạm thời gián đoạn.

Techcombank khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp kế hoạch giao dịch để tránh bị ảnh hưởng. Trong trường hợp cần xử lý giao dịch gấp, khách hàng có thể sử dụng các kênh thay thế như thanh toán qua thẻ hoặc thực hiện giao dịch tại hệ thống ATM/CDM trên toàn quốc.