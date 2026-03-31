Chi phí vận hành gần 0 đồng mà hạnh phúc gia đình chạm 10 điểm: Trải nghiệm 3 tháng đầy bất ngờ cùng VF8 Plus

"Ám ảnh" hay "xót ví" - đó có lẽ là cảm giác chung của không ít tài xế mỗi khi phải nhích từng mét bánh xe giữa cảnh kẹt xe ngột ngạt, nhìn đồng hồ báo mức tiêu thụ nhiên liệu vọt lên tới 15-16 lít/100km. Thế nhưng, đối với anh Triệu Tiến Chuẩn (Hà Đông), nỗi lo dai dẳng ấy không tồn tại vì một lý do đơn giản: xe của anh chạy điện.

Chỉ trong vỏn vẹn 3 tháng cầm lái với cường độ di chuyển 1.200 - 1.500 km/tháng, bài toán chi phí vận hành "đau đầu" thuở nào bỗng chốc rơi xuống một con số khó tin: 0 đồng. Không chỉ là một cỗ máy giải quyết triệt để gánh nặng kinh tế ngắn hạn, chiếc xe điện này còn sở hữu loạt công nghệ "đồ chơi" vượt tầm phân khúc, làm bệ phóng nâng tầm vị thế cá nhân và gắn kết tình cảm gia đình theo những cách mà chính anh cũng không ngờ tới.

Thế nhưng, liệu cuộc cách mạng "di chuyển xanh" này có trải đầy hoa hồng, nhất là khi người chủ xe vẫn phải "đụng độ" với những lỗi vặt phần mềm hay sự bất tiện vì thiếu vắng trạm sạc quanh nhà?

Hãy cùng bước vào câu chuyện trải nghiệm 3 tháng giàu tính chân thực, nơi những lăng kính màu hồng và cả những điểm trừ thực tế nhất được phơi bày, để hiểu vì sao vị khách hàng khó tính này lại quyết định chốt hạ mức điểm 9/10 cho chiếc xế cưng của mình!

Bài phỏng vấn dưới đây đã được biên tập lại cho rõ ý.

Em tên là Triệu Tiến Chuẩn, hiện làm kinh doanh tự do và sinh sống tại Hà Đông.

Em mua chiếc xe điện này từ cuối năm 2025, đến nay đã sử dụng được gần 3 tháng. Cho tới hiện tại, em chưa thấy có điểm gì đáng chê trách. Bản thân là người thích trải nghiệm công nghệ, em đánh giá các trang bị và tính năng (hay anh em chơi xe còn gọi là "đồ chơi") trên dòng xe VF8 Plus này rất tốt.

Về công nghệ, so với những mẫu xe cùng phân khúc, chiếc xe này sở hữu hệ thống lái ADAS, camera 360, sưởi vô lăng và sưởi ghế, nhiều đáng kể. Dù chưa có trải nghiệm trên các dòng xe khác để đánh giá sâu về độ bền hay sự hoàn thiện tối đa, em vẫn cảm thấy rất hài lòng với các tính năng, hình ảnh camera 360 hiển thị to và rõ nét trên một màn hình lớn. Nếu đặt lên bàn cân chiếc VF8 Plus này với một mẫu xe như CRV, thì giá xe VinFast hợp lý hơn mà nhiều tính năng.

Hơn nữa, chế độ bảo hành dài hạn của VinFast cũng giúp em cảm thấy an tâm và thoải mái hơn khi sử dụng.

Để nói về chi phí vận hành xe, bạn có nhận xét gì?

Một lý do quan trọng khác khiến nhiều anh em quan tâm đến xe điện là khả năng tiết kiệm trong ngắn hạn. Nếu xét về dài hạn và cân đo đong đếm cụ thể, xe điện chưa chắc tiết kiệm hơn các dòng xe xăng truyền thống của Nhật Bản, vì có thể một thời gian nữa người dùng sẽ phải tốn chi phí thay pin. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, xe điện mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt. Khi lái chiếc xe ra đường, em cảm thấy rất tự tin và thoải mái đi bất cứ đâu mà không phải bận tâm đến chi phí đổ xăng.

Anh Triệu Tiến Chuẩn rất hài lòng với những gì chiếc xe điện VinFast mang lại.

Hiện tại, trung bình mỗi ngày em di chuyển khoảng 50 km, tương đương 1.200 đến 1.500 km mỗi tháng. Với quãng đường đó, chi phí vận hành gần như bằng “0”. Hiện tại, với chính sách sạc điện miễn phí, khoản tiền duy nhất em phải chi trả là phí đỗ xe dưới hầm do không sống ở Vinhomes. Tuy nhiên, đây là chi phí chung mà hầu hết chủ xe phải chịu. So với các dòng xe xăng hay xe điện khác, em hoàn toàn chưa phải tốn thêm bất kỳ khoản chi phí bảo dưỡng, bảo hành hay sửa chữa kỹ thuật chi tiết nào.

Chắc hẳn bạn có nghe tới việc xe VinFast bị lỗi, bản thân bạn đã có trải nghiệm này chưa?

Nhiều người e ngại xe điện hay bị lỗi, em cũng nghe nói các dòng xe đời 2023-2024 từng gặp một số vấn đề. Tuy nhiên, với chiếc xe đời 2025 của mình, em chưa gặp lỗi gì nghiêm trọng. Xe chỉ thi thoảng xuất hiện vài lỗi vặt về phần mềm, chẳng hạn như camera 360 bị treo nhẹ. Những lúc đó, em chỉ cần reset lại màn hình giống như khởi động lại máy tính là mọi thứ lại hoạt động bình thường.

Bạn có thể tóm tắt lại những lợi ích vượt trội mà chiếc xe VF8 Plus đã mang lại cho cuộc sống của bạn và gia đình trong thời gian qua?

Trong 3 tháng sử dụng vừa qua, điều khiến em ưng ý nhất là chiếc xe cùng các tính năng công nghệ đã phục vụ rất tốt cho nhu cầu của bản thân và gia đình, từ việc đưa đón con cái đi học, đi uống cà phê, đưa vợ đi chơi đến phục vụ công việc hàng ngày. Những công nghệ này mang lại sự thoải mái tuyệt vời. Bên cạnh lợi ích kinh tế khi không tốn chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng, em còn cảm thấy tự hào vì được chung tay đóng góp vào phong trào đô thị xanh, sạch, đẹp. Xe vận hành êm ái, hoàn toàn không phát thải khí độc hại và không gây ô nhiễm tiếng ồn cho những người xung quanh. Ngay cả khi đi cạnh các xe điện khác, em cũng cảm nhận rõ sự êm ái này.

Đặc biệt, trải nghiệm xe điện phát huy tác dụng rõ rệt nhất khi gặp tắc đường. Với số lượng phương tiện ngày càng tăng, tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm tại các đô thị diễn ra thường xuyên khiến nhiều người bực bội. Tuy nhiên, khi ngồi trên xe điện, tâm lý chờ đợi của em rất thoải mái. Em không còn phải lo lắng việc tiêu hao bao nhiêu nhiên liệu khi nổ máy và bật điều hòa chờ đợi.

Việc sử dụng xe điện mang lại sự văn minh cho cả người dùng lẫn những người xung quanh. Trước đây khi đi xe máy, em thường xuyên phải hứng chịu lượng khí thải rất lớn từ các dòng xe xăng, xe dầu đi cạnh. Thậm chí khi ngồi trong một số chiếc xe xăng, em vẫn ngửi thấy mùi nhiên liệu. Hiện tại, dù ngồi trong ô tô điện giữa khu vực tắc đường và thỉnh thoảng vẫn ngửi thấy mùi xăng từ các phương tiện xung quanh tạt vào, nhưng bản thân em cảm thấy nhẹ nhõm vì chiếc xe của mình vận hành êm ái, không xả thải độc hại và không gây ảnh hưởng đến cộng đồng.

Chừng nào còn được sạc miễn phí, tài xế VinFast sẽ còn được tận hưởng những tháng này vô ưu.

Chiếc xe điện đã mang lại những thay đổi cụ thể nào về thói quen và tâm lý sử dụng xe của anh? Đặc biệt, anh đánh giá ra sao về sự tác động của chính sách miễn phí sạc điện cũng như thực trạng hệ thống trạm sạc pin hiện nay?

Chính sách miễn phí sạc điện đã làm thay đổi hoàn toàn tâm lý sử dụng xe của em. Trước đây, nếu đi xe xăng mà gặp tắc đường, nhìn đồng hồ báo tiêu thụ 15-16 lít/100km thực sự rất xót ví. Với những quãng đường ngắn 1-2 km, em thường chọn đi xe máy cho nhanh, cơ động và đỡ tốn kém. Nhưng giờ đây, vì không mất chi phí, em thoải mái sử dụng xe điện cho mọi nhu cầu. Sự tiết kiệm trong ngắn hạn này tác động rất lớn đến tâm lý, mang lại lợi thế vượt trội cho xe VinFast nói riêng và xe điện nói chung so với xe xăng.

Chiếc xe thực sự đang phục vụ mình, giúp mình không còn phải nơm nớp lo sợ về chi phí di chuyển hay các khoản phát sinh. Đương nhiên, với tầng lớp có thu nhập cao, chi phí nhiên liệu hay bảo dưỡng không phải là vấn đề bận tâm. nhưng với rất nhiều người, đây là khoản cần phải cân đo đong đếm kỹ lưỡng.

Về vấn đề sạc pin, sự tiện lợi phụ thuộc nhiều vào tính chất công việc của mỗi người. Với những nhân viên văn phòng không có thời gian linh hoạt vào ban ngày, việc sạc xe có thể gặp chút hạn chế vì chỉ tranh thủ sạc được vào buổi tối hoặc cuối tuần. Tuy nhiên, với một người làm kinh doanh tự do có thời gian cơ động như em, sạc pin không phải là vấn đề ghê gớm. Trong khoảng 30, 45 phút hay 1 tiếng chờ sạc, em thường tranh thủ vệ sinh xe sạch sẽ, đi uống cà phê hoặc ăn nhẹ.

Dù vậy, hệ thống điểm sạc vẫn là yếu tố cần cải thiện. Ví dụ, nhà em ở gần trung tâm thương mại Aeon Hà Đông nhưng lại có rất ít trụ sạc, buộc em phải mất thêm thời gian di chuyển sang khu vực khác để sạc pin. Em mong muốn VinFast sẽ tăng cường mở rộng thêm các điểm sạc để phục vụ cộng đồng thuận tiện hơn, nhất là khi số lượng người mua ô tô và lựa chọn xe VinFast sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Trên thang điểm 10, bạn đánh giá chiếc xe này thế nào?

Dựa trên trải nghiệm 3 tháng, em chấm chiếc xe này 9 điểm. Một điểm trừ dành cho sự thiếu thuận lợi của hạ tầng trạm sạc, các lỗi vặt phần mềm, cùng việc xe đôi lúc vẫn hơi ồn và bị rung lắc ngang. Đối với lỗi phần mềm, em cho rằng điều này khó tránh khỏi và cần thêm thời gian để hoàn thiện, bởi ngay cả hệ điều hành iOS cũng có lúc gặp lỗi, huống hồ là phần mềm ô tô mới phát triển. Nếu xét riêng về khía cạnh kinh tế so với số tiền bỏ ra khi chưa phải tốn kém thêm khoản nào, em sẵn sàng chấm 10 điểm tuyệt đối.

Chiếc xe đã mang tới những thay đổi gì tới cuộc sống thường nhật của bạn?

Từ ngày sở hữu chiếc xe, cuộc sống của em đã thay đổi rất nhiều.

Đầu tiên là lợi ích về mặt hình ảnh: em cảm thấy tự hào và tự tin hơn khi có một tài sản lớn để phục vụ bản thân và gia đình. Chiếc xe giúp nâng tầm hình ảnh cá nhân, hỗ trợ công việc thuận lợi hơn và em cũng cảm nhận được mọi người coi trọng mình hơn so với trước kia.

Thứ hai là sự thay đổi trong đời sống gia đình. Trong guồng quay bận rộn hiện nay, khi con cái phải đi học từ sáng đến tối, khoảng thời gian đưa đón trên xe trở thành cơ hội quý báu để cha con tâm sự và tương tác. Điều này giúp tình cảm gia đình thêm gắn kết và mang lại giá trị tinh thần rất lớn. Hơn nữa, việc tự đưa đón giúp em kiểm soát môi trường của con tốt hơn, tránh cho con tiếp xúc với những ảnh hưởng tiêu cực khó kiểm soát khi đi xe buýt hay xe chung, chẳng hạn như xem video xấu hay chứng kiến xô xát.

Cuối cùng, chiếc xe tạo điều kiện cho em có nhiều thời gian đưa gia đình đi chơi và kết nối với nhau hơn. Tuy nhiên, đổi lại những lợi ích to lớn về công việc, hình ảnh và gia đình đó, em đành chấp nhận việc mất nhiều thời gian cá nhân hơn một chút khi dường như đã biến thành "ông tài xế chuyên trách" của cả nhà.