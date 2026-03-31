Vietcombank thông báo quan trọng

Ngày 31/3, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa chính thức phát đi cảnh báo khẩn cấp trước tình trạng tội phạm công nghệ cao giả mạo thương hiệu ngân hàng để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản tinh vi.

Đánh trúng tâm lý ham lợi của nhiều người, các đối tượng xấu đã tung ra hàng loạt poster quảng cáo chương trình "siêu lãi suất" với thiết kế, màu sắc và logo được sao chép y hệt bộ nhận diện chuẩn của Vietcombank. Điểm chốt hạ nguy hiểm nhất chính là những mã QR độc hại được cài cắm khéo léo ngay trên các ấn phẩm giả mạo này. Ngay khi khách hàng mất cảnh giác và quét mã, thiết bị sẽ tự động điều hướng tới các website giả mạo hoặc kết nối thẳng với số điện thoại của kẻ gian. Từ đây, những kẻ lừa đảo sẽ vào vai nhân viên chăm sóc khách hàng, dùng lời lẽ dụ dỗ chuyên nghiệp để thao túng nạn nhân tự tay dâng hiến thông tin đăng nhập, mã OTP và cuối cùng là chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Các bài đăng giả mạo Vietcombank với chiêu trò "siêu lãi suất" mà người dân tuyệt đối không truy cập, quét mã QR (Nguồn: Vietcombank)

Không dừng lại ở mồi nhử lãi suất, ma trận lừa đảo này còn liên tục biến tướng với nhiều thủ đoạn tinh vi khác như gửi đường link giả mạo thông báo đổi điểm thưởng quá hạn. Thậm chí, chúng còn tạo ra các website có chứa cụm từ "priority" để giăng bẫy trực tiếp nhóm khách hàng ưu tiên.

Chiêu trò giả mạo tin nhắn, website Vietcombank (Nguồn: Vietcombank)

Đứng trước tình trạng báo động này, Vietcombank đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc vàng là ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin bảo mật cốt lõi . Người dùng tuyệt đối không quét các mã QR lạ, không tò mò click vào các đường link trôi nổi và ngừng ngay việc chia sẻ các bài đăng không rõ nguồn gốc để tránh tiếp tay cho kẻ xấu.

Nếu vô tình lỡ cung cấp thông tin, thao tác sống còn đầu tiên là phải lập tức tự khóa thẻ ngay trên ứng dụng VCB Digibank hoặc gọi thẳng đến hotline 24/7 của ngân hàng để kịp thời đóng băng tài khoản.