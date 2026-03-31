Chính thức từ hôm nay, quy định mới về tài khoản ngân hàng, VNeID có hiệu lực, người dân cần biết

Từ 1/4, tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật

Kể từ ngày 1/4/2026, theo quy định tại Thông tư số 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2024, toàn bộ tên tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân phải đồng nhất với thông tin trên căn cước công dân hoặc thẻ căn cước, nhằm nâng cao tính bảo mật và an toàn cho mọi giao dịch.

Các ngân hàng có trách nhiệm kiểm tra lệnh thanh toán, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lệ; trong đó đảm bảo thể hiện đúng số hiệu tài khoản thanh toán, tên tài khoản thanh toán trong thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng khi thực hiện giao dịch thanh toán và hiển thị đầy đủ trên chứng từ thanh toán.

Từ 1/4, tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật, dừng sử dụng biệt danh. (Ảnh minh hoạ)

Như vậy, các ngân hàng sẽ phải chấm dứt dịch vụ cho phép khách hàng đặt nickname cho tài khoản (hay còn gọi là iNick). Trước đây, một số ngân hàng cho khách hàng tự chọn nickname bên cạnh số tài khoản chính thức (tài khoản gốc) do ngân hàng cung cấp. Việc cấp nickname cho tài khoản giúp cá nhân hóa thông tin tài khoản của khách hàng, tên tài khoản dễ nhớ, ngắn gọn.

Người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID từ 1/4

Nghị định số 61/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về việc thu thập, sử dụng dữ liệu từ thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính, có hiệu lực từ ngày 1/4/2026.

Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội là quy định cho phép người dân phản ánh các vi phạm hành chính, trong đó có vi phạm về trật tự, an toàn giao thông ngay trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID).

Từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi hình ảnh, video ghi lại vi phạm giao thông trực tiếp đến cơ quan chức năng thông qua VNeID. (Ảnh minh hoạ)

Người dân có thể gửi dữ liệu phản ánh vi phạm bằng nhiều hình thức: Trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền, qua thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc ứng dụng di động như VNeID. Việc đa dạng hóa kênh tiếp nhận tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tham gia giám sát, đồng thời giúp cơ quan chức năng xử lý thông tin kịp thời.

Nghị định cũng quy định cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu có trách nhiệm: Cung cấp đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, phương thức liên lạc trong trường hợp cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thu thập dữ liệu cần liên hệ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực, toàn vẹn của dữ liệu đã cung cấp; phối hợp, hỗ trợ cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ việc khi được yêu cầu.

Dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp, nếu đáp ứng được yêu cầu thì được sử dụng làm căn cứ xác minh, phát hiện vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.