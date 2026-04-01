Tin vui cho người đi xe điện

Mới đây, Google đã chính thức mang đến một tin vui cho cộng đồng sử dụng xe điện khi tuyên bố bổ sung hơn 350 mẫu xe vào danh sách hỗ trợ tính năng sạc thông minh bằng trí tuệ nhân tạo trên nền tảng Android Auto. Giờ đây, thay vì phải tự ước lượng một cách mơ hồ, người lái chỉ cần nhập thông tin phương tiện và điểm đến. Ngay lập tức, hệ thống AI của Google Maps sẽ tính toán chi tiết mức tiêu hao năng lượng dự kiến, hiển thị chính xác số phần trăm pin còn lại khi đến đích, đồng thời chủ động gợi ý thời gian và các trạm dừng sạc hợp lý nhất dọc tuyến đường.

Để kích hoạt trợ lý đắc lực này, người dùng chỉ cần thực hiện vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng. Bạn mở Google Maps, truy cập vào biểu tượng hồ sơ cá nhân ở góc phải, tìm đến phần cài đặt và chọn mục xe của bạn. Tại đây, hãy chuyển loại động cơ sang xe điện, sau đó khai báo chính xác hãng sản xuất, mẫu mã, năm ra mắt, phiên bản cũng như chuẩn giắc cắm sạc. Mọi thông tin này đều có thể tinh chỉnh linh hoạt để ứng dụng cá nhân hóa lộ trình sát với thực tế nhất trước khi bạn nhấn lưu để hệ thống ghi nhớ.

Đằng sau những gợi ý thông minh này là một hệ thống thuật toán vô cùng phức tạp. Google cho biết họ đã kết hợp sức mạnh của AI với các mô hình phân tích năng lượng tiên tiến nhất. Hệ thống không chỉ dựa vào dung lượng pin hay trọng lượng xe mà còn liên tục cập nhật dữ liệu giao thông theo thời gian thực, điều kiện thời tiết và độ dốc của địa hình để đưa ra dự báo mức tiêu thụ điện chính xác đến từng phần trăm. Hiện tại, hàng loạt ông lớn trong ngành công nghiệp ô tô từ Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche cho đến Hyundai hay Toyota đều đã được hỗ trợ tính năng này.

Tất nhiên, Google Maps cũng không bỏ quên nhóm người dùng xe hybrid hay xe động cơ đốt trong truyền thống với tính năng tìm kiếm trạm xăng gần nhất được tối ưu hóa theo khoảng cách. Trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc đang bùng nổ mạnh mẽ tại Việt Nam, đặc biệt là với sự phủ sóng của các thương hiệu như VinFast, việc tận dụng tối đa công cụ bản đồ thông minh sẽ là chìa khóa để người dùng ô tô điện tự tin chinh phục mọi hành trình mà không vướng bận bài toán năng lượng.