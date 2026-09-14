Ít ai ngờ loại rau lá xanh bình dân chỉ vài nghìn đồng cả mớ, thường xuất hiện trên mâm cơm Việt lại giàu dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe đến thế.

Đó là rau ngót!

Trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, rau ngót là nguyên liệu vô cùng quen thuộc. Theo Bảng thành phần dinh dưỡng thực phẩm Việt Nam của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong 100g rau ngót tươi cung cấp tới 169mg canxi, trong khi 100g sữa tươi bò thông thường chỉ chứa khoảng 120mg canxi.

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Không chỉ vậy, hàm lượng vitamin C trong 100g rau ngót đạt mức kinh ngạc là 185mg, cao gấp gần 4 lần so với quả cam (trung bình chỉ chứa khoảng 50mg vitamin C trên 100g). Ngoài ra, loại rau này còn sở hữu lượng đạm thực vật dồi dào với 5,3g đạm trên 100g, cao gấp đôi đa số các loại rau mầm hay rau ăn lá thông thường.

Nhờ kho tàng dinh dưỡng vô giá ấy, rau ngót mang lại những giá trị chăm sóc sức khỏe tuyệt vời như:

1. Hỗ trợ hạ huyết áp và bảo vệ hệ tim mạch

Rau ngót chứa hàm lượng papaverin đáng kể. Đây là một chất có khả năng làm giãn mạch máu cơ trơn, từ đó giúp giảm lực cản ngoại vi và hạ áp hiệu quả. Một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí y khoa Journal of Ethnopharmacology ghi nhận chiết xuất từ lá rau ngót có đặc tính hỗ trợ chống tăng huyết áp và hạ lipid máu. Đối với người cao tuổi mắc chứng cao huyết áp mạn tính, việc bổ sung rau ngót vào thực đơn tuần giúp mạch máu co bóp linh hoạt hơn, giảm thiểu nguy cơ đột quỵ.

2. Tăng cường mật độ xương và phòng ngừa loãng xương

Với lượng canxi vượt trội hơn hẳn sữa tươi, rau ngót chính là nguồn bổ sung khoáng chất tuyệt vời cho hệ xương khớp. Canxi đóng vai trò cốt lõi trong việc cấu tạo khung xương và răng. Tiêu thụ rau ngót thường xuyên giúp trẻ em phát triển chiều cao tối ưu, đồng thời hỗ trợ người trưởng thành phòng tránh tình trạng mất xương và loãng xương sớm.

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3. Thúc đẩy sản sinh collagen và làm đẹp da

Hàm lượng vitamin C cực cao trong rau ngót là yếu tố then chốt cho quá trình tổng hợp collagen của cơ thể. Collagen là loại protein quan trọng giúp kết nối các mô, giữ cho làn da luôn căng mịn và đàn hồi. Nghiên cứu đăng trên Dermatology Research and Practice chỉ ra rằng vitamin C nồng độ cao giúp bảo vệ tế bào da khỏi sự tàn phá của tế bào gốc tự do, ngăn ngừa nếp nhăn và làm sáng các vùng da bị thâm sạm.

4. Kiểm soát đường huyết cho người bệnh tiểu đường

Rau ngót chứa lượng chất xơ dồi dào cùng các hợp chất flavonoid có khả năng làm chậm quá trình hấp thu glucose tại ruột. Một nghiên cứu thực hiện tại Đại học Indonesia công bố trên Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine chứng minh rằng chiết xuất lá rau ngót giúp hạ đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin ở các mô ngoại vi. Lượng chất xơ này cũng tạo cảm giác no lâu, giúp người bệnh kiểm soát cân nặng tốt hơn.

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5. Kích sữa mẹ cho phụ nữ sau sinh

Trong y học cổ truyền và kinh nghiệm dân gian, rau ngót luộc hoặc nấu canh thịt băm là món ăn vàng dành cho sản phụ. Các sterol tự nhiên có trong rau ngót có cấu trúc tương tự như hormone sinh dục, kích thích tuyến sữa hoạt động mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, các khoáng chất như sắt và magie trong rau còn hỗ trợ phụ nữ nhanh phục hồi thể lực và bổ sung lượng máu đã mất sau cuộc sinh nở.

6. Cải thiện thị lực và ngăn ngừa lão hóa mắt

Rau ngót chứa lượng beta carotene (tiền chất của vitamin A) vô cùng phong phú. Beta carotene là chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ võng mạc mắt khỏi tác hại của tia cực tím và ánh sáng xanh. Bổ sung vitamin A tự nhiên từ rau ngót giúp giảm tình trạng khô mắt, mỏi mắt và ngăn ngừa nguy cơ thoái hóa điểm vàng cũng như đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi.

7. Hỗ trợ giải độc và nâng cao sức đề kháng

Sự kết hợp giữa vitamin C, kẽm và các hợp chất polyphenol trong rau ngót tạo nên một lá chắn miễn dịch vững chắc. Nhóm chất này kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, nâng cao khả năng tự bảo vệ của cơ thể trước các tác nhân gây bệnh từ vi khuẩn và virus. Theo y học cổ truyền, tính mát của rau ngót còn giúp thanh nhiệt, lợi tiểu và độc tố tích tụ trong gan thận được đào thải dễ dàng hơn.

Những lưu ý quan trọng khi chế biến và tiêu thụ rau ngót

Dù là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng nếu ăn sai cách, loại rau này vẫn có thể gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn. Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng nhắc nhở có vài lưu ý bạn nên nhớ khi ăn rau ngót:

- Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu nên ăn càng ít càng tốt: Hoạt chất papaverin trong rau ngót có tác dụng co bóp cơ trơn tử cung. Việc tiêu thụ quá nhiều rau ngót tươi hoặc uống nước ép rau ngót sống trong thai kỳ sớm có thể làm tăng nguy cơ sẩy thai hoặc dọa sẩy.

- Người mất ngủ và người cao tuổi không ăn nhiều: Một số nghiên cứu lâm sàng tại Đài Loan (Trung Quốc) cho thấy việc tiêu thụ quá nhiều rau ngót tươi kéo dài có thể gây ra tác dụng phụ như khó ngủ, ăn không ngon miệng hoặc khó thở nhẹ. Nhóm người có tiền sử mất ngủ nên nấu chín kỹ rau trước khi ăn và không dùng liên tục nhiều ngày.

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- Không vò nát rau trước khi rửa: Vitamin C và các vi chất trong rau ngót rất dễ tan trong nước. Bạn nên rửa sạch nguyên lá rau dưới vòi nước chảy rồi mới tuốt lá và vò nhẹ trước khi thả vào nồi canh để giữ trọn vẹn dưỡng chất.

- Cẩn trọng với khả năng cản trở hấp thu canxi: Dù chứa nhiều canxi nhưng rau ngót cũng có chứa hợp chất axit oxalic. Hợp chất này có thể liên kết với canxi tạo thành oxalate canxi khó tan. Nấu chín kỹ rau ngót sẽ giúp phân hủy bớt axit oxalic, từ đó giúp cơ thể hấp thu canxi một cách tối đa.