Việt Nam có 1 loại quả chua chát vừa giúp tăng sinh collagen tự nhiên, vừa kích thích mọc tóc con cực tốt, còn phòng nhiều bệnh mãn tính

Quả mơ là một loại trái cây quen thuộc ở Việt Nam. Loại quả này có kích thước nhỏ, khi chín chuyển sang màu vàng, vị chua pha chút chát và chứa một hạt cứng ở giữa.

Cùng giống như hầu hết các loại trái cây, quả mơ chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Theo đó, trung bình trong mỗi 100g mơ tươi (khoảng 2 quả mơ) có chứa: 9g đường; 2g chất xơ; 0,4g chất béo; 1,4g chất đạm; 0,4mg sắt; 12%Vitamin A; 8% Vitamin E; 12% Vitamin C. Ngoài ra trong thịt của quả mơ có tới 2,5% là các axit amin, chủ yếu là: axit xitric, axit tatric, chính là các chất đã được chiết xuất ra để tác dụng kháng vi trùng lao Mycobacterium tuberculosis.

Với hàm lượng dinh dưỡng tuyệt vời nêu trên, quả mơ mang đến rất nhiều công dụng vàng cho cơ thể:

1. Tốt cho làn da

Theo các nghiên cứu, hàm lượng các chất chống oxy hóa cao trong quả mơ giúp nuôi dưỡng, ngăn chặn quá trình lão hóa da. Vitamin E và C trong loại quả này sẽ kích thích sản sinh collagen, giúp làn da mịn màng, săn chắc. Bên cạnh đó, một số hợp chất trong quả mơ còn có thể góp phần hỗ trợ điều trị một số bệnh lý về da phổ biến như eczema hay tình trạng phát ban. Vì vậy, bổ sung loại quả này vào thực đơn chính là cách đơn giản để giúp làn da khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

2. Ngăn rụng tóc

Vitamin E trong quả mơ là “thần dược” trong việc mọc tóc, kích thích nang tóc phát triển, ngăn ngừa rụng tóc, giúp mái tóc dài và dày hơn. Đặc biệt, loại quả này còn chưa một số chất có tác dụng tái tạo và kích thích các tế bào phát triển, từ đó giúp quá trình mọc tóc diễn ra nhanh hơn, mang lại hiệu quả rõ rệt. Hãy bổ sung quả mơ hàng ngày để có một mái tóc suôn mượt và đầy sức sống.

3. Ổn định đường huyết

Với những người đang mắc bệnh tiểu đường, muốn cải thiện lượng đường trong máu thì nên ăn các loại trái cây có chỉ số đường huyết (GI) từ 55 trở xuống. Vì vậy quả mơ là sự lựa chọn phù hợp cho những người bị bệnh tiểu đường.

Theo đó, loại quả này có chỉ số GI rất thấp là 30. Không những thế, hàm lượng calo và carbohydrate trong loại quả này cũng rất thấp nên rất tốt cho người bị mắc bệnh tiểu đường. Hàm lượng chất xơ cao sẽ hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu vô cùng hiệu quả.

4. Ngăn ngừa ung thư

Cũng giống như me rừng và táo mèo, quả mơ cũng là loại quả có công dụng chống ung thư hiệu quả. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong quả mơ có chứa carotenoid và các hợp chất chống oxy hóa khác có tác dụng ngăn chặn gốc tự do tổn thương xâm nhập vào cơ thể và phá hủy mọi tế bào ung thư. Do đó, hãy thêm loại quả này vào thực đơn để gia đình khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

5. Dưỡng ruột

Quả mơ giàu chất xơ gồm chất xơ hòa tan (polysacarit, pectin) và chất xơ không hòa tan (lignin, cellulose và hemicellulose). Các chất xơ này khi vào ruột sẽ hút nước, làm tăng khối lượng phân, đồng thời kích thích nhu động ruột tăng co bóp để tống phân ra ngoài. Ngoài ra, chất xơ còn tạo môi trường thuận lợi giúp các vi khuẩn có lợi trong ruột phát triển, giúp tăng cường quá trình tiêu hóa hấp thu tại ruột.

6. Tốt cho tim mạch

Quả mơ có hàm lượng kali cao, giúp điều hòa huyết áp và phòng ngừa các bệnh tim mạch khác. Kali trong quả mơ cũng giúp duy trì chức năng của thần kinh rất tốt. Vì vậy, thường xuyên bổ sung quả mơ vào chế độ ăn sẽ giúp hệ tim mạch của bạn khỏe mạnh.

