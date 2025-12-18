Viêm tụy cấp do tăng triglycerid máu: Bệnh lý nguy hiểm

Bệnh nhân nam 28 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội liên tục, đau tăng rõ sau ăn, kèm mệt mỏi. Bệnh nhân có tiền sử viêm tụy cấp và từng phải lọc máu trong năm 2024.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng viêm và rối loạn chuyển hóa rất nặng. Chỉ số CRP tăng cao tới 230 mg/L, phản ánh tình trạng viêm cấp nghiêm trọng. Men tụy amylase và lipase tăng rõ, là dấu hiệu đặc trưng của tổn thương tụy cấp. Đáng chú ý, nồng độ triglycerid máu lên tới 21,85 mmol/L, cao gấp nhiều lần giới hạn bình thường, được xác định là nguyên nhân trực tiếp gây viêm tụy cấp. Cholesterol toàn phần cũng tăng rất cao, làm gia tăng nguy cơ biến chứng chuyển hóa và tim mạch.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cùng các xét nghiệm cận lâm sàng xác định bệnh nhân bị viêm tụy cấp nặng do tăng triglycerid máu. Ngay sau đó, người bệnh được điều trị tích cực theo phác đồ chuyên môn, bao gồm nhịn ăn giai đoạn đầu, nuôi dưỡng tĩnh mạch, bù dịch, giảm đau, giảm tiết dịch vị, kiểm soát mỡ máu và theo dõi sát các chức năng sống. Khi tình trạng lâm sàng cải thiện, bệnh nhân được chuyển dần sang chế độ ăn phù hợp.

Theo BSCKI Nguyễn Khắc Mạnh - Trưởng khoa Gây mê Hồi sức và Chống độc, viêm tụy cấp có thể nhanh chóng gây biến chứng nặng như sốc, suy đa tạng, nhiễm trùng, hoại tử tụy nếu chậm trễ điều trị, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ cho biết, ngoài sỏi mật và rượu bia, tăng triglycerid máu là nguyên nhân quan trọng gây viêm tụy cấp, thường diễn biến nặng và dễ tái phát nếu không kiểm soát tốt mỡ máu và lối sống. Khi xuất hiện các triệu chứng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, đau lan ra sau lưng, buồn nôn, nôn nhiều, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.