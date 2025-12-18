Phối hợp liên viện cứu sống bệnh nhi ngạt nước nặng

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh) vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp bệnh nhi nam 10 tuổi, trú tại phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long, bị ngạt nước mức độ nặng trong quá trình bơi lội tại hồ bơi.

Theo khai thác bệnh sử, trong lúc bơi, người thân không thấy bệnh nhi trong khoảng 4 phút. Khi được phát hiện, bệnh nhi nằm ngửa dưới nước, gọi không đáp ứng. Nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng đưa trẻ lên bờ, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực khoảng 2 phút. Sau đó, bệnh nhi nôn nhiều nước, mở mắt nhưng không đáp ứng, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh.

Tại đây, bệnh nhi trong tình trạng hôn mê, kích thích không đáp ứng, thở yếu, được đặt nội khí quản thở máy. Ghi nhận có trào bọt hồng qua ống nội khí quản, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh và điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực trong 4 ngày với thở máy, chống phù não, kháng sinh, truyền dịch và chăm sóc hỗ trợ. Sau hội chẩn, bệnh nhi tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Khi nhập viện, bệnh nhi hôn mê, tím tái, SpO2 chỉ đạt 78%, xuất hiện các cơn co gồng. Hình ảnh X-quang phổi cho thấy tổn thương thâm nhiễm hai bên. Chụp CT não - ngực - bụng ghi nhận phù não, đông đặc và thâm nhiễm hai phổi, không phát hiện tổn thương tạng ổ bụng. Khí máu động mạch cho thấy toan chuyển hóa và thiếu oxy máu nặng, nồng độ lactate máu tăng cao.

Bệnh nhi được chẩn đoán ngạt nước mức độ nặng (N4), phù phổi cấp, thiếu oxy não, viêm phổi hít và được điều trị tích cực với thở máy, chống co giật, chống phù não, điều chỉnh nước điện giải và kháng sinh.

Sau gần 3 tuần điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt, tỉnh táo hơn, hết co giật và đã được cai máy thở.

Các bác sĩ khuyến cáo, tai nạn ngạt nước ở trẻ em có thể xảy ra rất nhanh và để lại hậu quả nặng nề nếu không được cấp cứu kịp thời. Phụ huynh cần luôn giám sát chặt chẽ trẻ khi bơi lội, cho trẻ học bơi đúng kỹ thuật, khởi động trước khi xuống nước và trang bị kỹ năng sơ cấp cứu ngừng thở, ngừng tim. Việc phát hiện sớm và hồi sức tim phổi đúng cách tại hiện trường là yếu tố quyết định giúp cứu sống trẻ và hạn chế di chứng não.