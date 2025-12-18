Ung thư dương vật có xu hướng trẻ hóa: Đừng chủ quan vì còn trẻ

Trong những năm gần đây, các bác sĩ chuyên ngành nam học ghi nhận xu hướng ung thư dương vật ngày càng trẻ hóa, với nhiều ca bệnh xuất hiện ở nam giới từ 20-30 tuổi, gây lo ngại về nhận thức và thói quen chăm sóc sức khỏe sinh dục của người trẻ.

Chỉ trong vòng một tháng gần đây, Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận 3 bệnh nhân nam từ 26-29 tuổi được chẩn đoán ung thư dương vật. Điểm chung của các trường hợp này là đều học tập, làm việc ở nước ngoài và trì hoãn thăm khám dù đã phát hiện bất thường vùng kín từ sớm.

Theo các bác sĩ, rào cản ngôn ngữ, chi phí y tế, bảo hiểm, thiếu thời gian và tâm lý e ngại là những nguyên nhân khiến người bệnh chậm tiếp cận dịch vụ y tế. Trong số các trường hợp nêu trên, đã có bệnh nhân nhập viện ở giai đoạn muộn, làm giảm đáng kể khả năng điều trị bảo tồn.

Bác sĩ Phan Lê Nhật Long, Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, ung thư dương vật ở người trẻ thường không xuất phát từ một yếu tố đơn lẻ mà là sự cộng hưởng của nhiều nguy cơ như hẹp bao quy đầu, nhiễm virus HPV, vệ sinh sinh dục kém, thiếu kiến thức y tế và tâm lý chủ quan vì cho rằng ung thư là bệnh của người lớn tuổi.

"Không ít bệnh nhân trẻ bỏ qua các dấu hiệu ban đầu như vết loét nhỏ, mảng sùi hay cục nhỏ ở dương vật do không đau và tiến triển âm thầm," bác sĩ Long cho hay.

Theo các bác sĩ, ung thư dương vật giai đoạn sớm thường biểu hiện kín đáo, dễ nhầm với viêm nhiễm thông thường, gồm: vết loét lâu lành, nốt sùi hoặc mảng dày ở quy đầu, chảy dịch bất thường, mùi hôi hoặc chảy máu nhẹ khi cọ xát.

Các chuyên gia khuyến cáo, nam giới, đặc biệt là người trẻ, cần chủ động thăm khám chuyên khoa ngay khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ở cơ quan sinh dục. Phát hiện sớm giúp tăng hiệu quả điều trị, giảm nguy cơ cắt bỏ và bảo tồn tối đa chức năng sinh lý.

"Tuổi trẻ không phải là 'lá chắn' trước ung thư. Chủ động thăm khám sớm là yếu tố quyết định tiên lượng và chất lượng sống của người bệnh," bác sĩ nhấn mạnh.