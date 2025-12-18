55 tuổi mà “trẻ như 20” nhờ 1 thói quen rất dễ làm, lại miễn phí

Một người đàn ông 55 tuổi tự nhận mình có tuổi sinh học là 20 đã tiết lộ một mẹo sống thọ miễn phí, dễ thực hiện. Gary Brecka, sống tại Naples, bang Florida, Mỹ, sở hữu 2,8 triệu người theo dõi trên Instagram, cho biết ngủ đúng giờ mỗi ngày là chìa khóa để sống lâu hơn.

Ông Brecka, người từng làm việc trong ngành bảo hiểm với vai trò chuyên gia phân tích tử vong, cho rằng đi ngủ vào cùng một thời điểm mỗi ngày là “vô cùng quan trọng” để kéo dài tuổi thọ. Ông nói rằng có “điều gì đó thực sự đặc biệt” xảy ra trong giấc ngủ sâu.

Viết trên báo Anh The Telegraph, ông Brecka giải thích rằng khi giấc ngủ đủ sâu, hệ thống bạch huyết não sẽ loại bỏ “chất thải tế bào” và độc tố khỏi não. Ông nói thêm: “Đây là một quá trình then chốt để duy trì chức năng nhận thức.”

Gary Brecka, 55 tuổi, tự nhận mình có tuổi sinh học là 20.

Hệ thống bạch huyết não được các chuyên gia mô tả là hệ thống dọn dẹp chất thải, có nhiệm vụ loại bỏ protein hòa tan và các chất chuyển hóa khỏi hệ thần kinh trung ương.

Theo các chuyên gia, hệ thống này chủ yếu hoạt động trong lúc ngủ, và họ cũng lưu ý rằng vẫn còn nhiều điều cần được nghiên cứu thêm về cơ chế này.

Ông Brecka ca ngợi hệ thống này vì giúp bạn cảm thấy sảng khoái sau một giấc ngủ ngon, khi não bộ đã được “làm sạch hoàn toàn”.

Ông khuyến nghị lên kế hoạch cho giấc ngủ, gợi ý rằng độc giả nên đặt báo thức cho giờ đi ngủ, bởi việc duy trì lịch ngủ đều đặn giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học, cải thiện chức năng não và tăng cường sức khỏe chuyển hóa.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cũng nhấn mạnh việc có một giấc ngủ “chất lượng” giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và hỗ trợ kiểm soát lo âu. Cơ quan này khuyến nghị xây dựng thói quen ngủ, với thời điểm cố định để bắt đầu thư giãn và – giống như lời khuyên của ông Brecka – đi ngủ vào một giờ cố định.

Brecka khuyến nghị nên đặt báo thức cho giờ đi ngủ.

Theo NHS, thói quen ngủ lý tưởng nên được duy trì mỗi ngày, kể cả vào cuối tuần. Ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng và laptop nên được tránh ít nhất một giờ trước khi đi ngủ, vì chúng cản trở giấc ngủ.

NHS cũng khuyên nên đọc sách, nghe nhạc nhẹ hoặc nghe podcast nếu bạn khó ngủ. Với những người nằm trằn trọc và suy nghĩ về công việc ngày hôm sau, NHS gợi ý viết ra danh sách việc cần làm để giúp đầu óc được thư giãn.

Chế độ ăn uống, tập thể dục và việc tạo ra môi trường phù hợp với bản thân cũng được NHS khuyến nghị. Cơ quan này cho biết phòng ngủ mát mẻ thường tốt hơn phòng nóng và ngột ngạt, đồng thời rèm cửa hoặc mành che tốt sẽ giúp giữ cho phòng tối.

Sự yên tĩnh cũng rất quan trọng, vì vậy việc để điện thoại ở chế độ im lặng hoặc đặt chúng ra ngoài phòng cũng có thể giúp cải thiện giấc ngủ, theo NHS.



