Vì sao nên mặc áo sáng màu trong mùa xuân hè: Ngắm 5 công thức tuyệt xinh này là chị em biết lý do

Mùa xuân hè luôn là thời điểm lý tưởng để những gam màu tươi sáng lên ngôi. Sau những ngày dài gắn bó với bảng màu trầm của mùa lạnh, việc khoác lên mình một chiếc áo sắc trắng, vàng bơ, xanh mint hay hồng phấn mang lại cảm giác nhẹ nhõm và tràn đầy năng lượng. Trong thời trang dạo phố và công sở, áo sáng màu không chỉ giúp tổng thể trông trẻ trung hơn mà còn tạo ấn tượng thanh lịch nếu biết cách phối hợp hợp lý.

Dưới đây là 5 cách phối áo sáng màu vừa dễ ứng dụng, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ cho cả môi trường làm việc lẫn những buổi xuống phố cuối tuần.

Áo sáng màu và chân váy

Sự kết hợp giữa áo sáng màu và chân váy gần như là công thức "an toàn" cho những ngày xuân hè. Với môi trường công sở, một chiếc áo sơ mi hoặc blouse màu kem, xanh nhạt hay hồng pastel đi cùng chân váy bút chì sẽ tạo nên vẻ ngoài chuyên nghiệp nhưng không cứng nhắc. Gam màu sáng giúp tổng thể trở nên mềm mại, đặc biệt phù hợp với không khí nắng ấm.

Khi dạo phố, bạn có thể linh hoạt hơn với chân váy chữ A, chân váy xếp ly hoặc chân váy denim. Một chiếc áo thun vàng nhạt phối cùng chân váy trắng hoặc be mang lại cảm giác tươi mới, nữ tính mà không quá cầu kỳ.

Áo sáng màu và item màu pastel

Xuân hè là "sân chơi" của các tông pastel dịu nhẹ. Khi kết hợp áo sáng màu với các item pastel, bạn sẽ có một tổng thể đồng điệu, nhẹ nhàng và rất hợp không khí mùa. Ví dụ, áo trắng ngà đi cùng quần hoặc chân váy xanh baby, tím lavender hay hồng phấn tạo nên hiệu ứng thị giác mềm mại, dễ chịu.

Trong môi trường công sở, bạn có thể chọn áo sơ mi xanh nhạt phối cùng quần âu pastel để tăng sự trẻ trung nhưng vẫn giữ được tính chuyên nghiệp. Với trang phục dạo phố, áo croptop sáng màu kết hợp chân váy pastel sẽ mang lại vẻ ngoài năng động, phù hợp cho những buổi cà phê cuối tuần.

Áo sáng màu và quần âu

Nhiều người cho rằng quần âu chỉ hợp với những tông màu trung tính, nhưng thực tế áo sáng màu lại là "trợ thủ" giúp quần âu bớt nghiêm túc và già dặn. Một chiếc áo sơ mi trắng, xanh nhạt hoặc vàng bơ phối cùng quần âu đen, xám hoặc be sẽ tạo nên hình ảnh thanh lịch, hiện đại cho môi trường công sở.

Nếu muốn phá cách nhẹ nhàng, bạn có thể chọn quần âu ống rộng và sơ vin áo sáng màu để tôn dáng. Sự tương phản giữa phom dáng chỉn chu của quần và sắc màu tươi sáng của áo tạo nên sự cân bằng thú vị: vừa chuyên nghiệp vừa mềm mại.

Với phong cách dạo phố, hãy thử quần âu lưng cao kết hợp áo thun sáng màu và giày sneaker. Công thức này mang lại cảm giác thoải mái nhưng vẫn đủ gọn gàng để bạn có thể ghé qua văn phòng hoặc tham dự một buổi gặp gỡ không quá trang trọng.

Áo sáng màu và quần jeans xanh

Đây có lẽ là cách phối đồ quen thuộc và dễ áp dụng nhất. Áo sáng màu khi đi cùng quần jeans xanh tạo nên tổng thể trẻ trung, năng động và phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Trong những ngày không yêu cầu dress code quá nghiêm ngặt, bạn hoàn toàn có thể mặc áo sơ mi sáng màu cùng jeans xanh đậm để đến công sở.

Với trang phục dạo phố, áo thun hoặc áo kiểu màu sáng phối cùng jeans xanh nhạt mang lại cảm giác tươi mới, đặc biệt khi kết hợp thêm túi xách hoặc giày có tông màu trung tính. Nếu muốn trông chỉn chu hơn, hãy chọn jeans dáng suông hoặc ống đứng thay vì kiểu rách hay quá bó sát.

Áo sáng màu và quần trắng

Sự kết hợp giữa áo sáng màu và quần trắng mang lại vẻ ngoài tinh khôi, hiện đại và rất "ra chất" xuân hè. Tuy nhiên, để tránh tổng thể bị nhạt nhòa, bạn nên chú ý đến độ tương phản. Ví dụ, áo vàng nhạt, xanh mint hay hồng đào khi phối cùng quần trắng sẽ tạo hiệu ứng nổi bật hơn so với áo trắng tinh.

Trong môi trường công sở, quần trắng ống suông đi cùng áo sơ mi sáng màu tạo cảm giác thanh lịch và sạch sẽ. Hãy ưu tiên phom dáng vừa vặn và chất liệu dày dặn để đảm bảo sự chỉn chu. Với thời trang dạo phố, bạn có thể chọn quần trắng dáng rộng kết hợp áo thun hoặc áo hai dây sáng màu khoác ngoài sơ mi mỏng, tạo nên phong cách nhẹ nhàng nhưng vẫn cuốn hút.

Phụ kiện màu nâu da, be hoặc ánh kim nhẹ sẽ giúp bộ trang phục thêm điểm nhấn mà không phá vỡ sự hài hòa. Khi diện công thức này, sự tối giản chính là chìa khóa để giữ vẻ tinh tế.

