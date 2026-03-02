“Tân binh” của Hermès: Kem nền siêu dưỡng da, độ che phủ 10 điểm không có nhưng!

Khi cả vũ trụ còn xoay vần theo hai từ "xu hướng", thì những trào lưu sớm nở, chóng tàn là lẽ hiển nhiên. Chính vào lúc này, có một khao khát vẫn âm ỉ và ngày càng rõ nét trong giới trẻ: được chạm tay vào những chuẩn mực xa xỉ không chỉ để sở hữu, mà để trải nghiệm và định nghĩa phong cách sống của chính mình. Mỹ phẩm Hermès, từ lâu vốn được xem là "vùng đất mơ ước", giờ đây đang tiến gần hơn tới thế hệ trẻ bằng một cách rất riêng – tinh tế, tối giản nhưng đầy chiều sâu. Và Hermès Plein Air Foundation chính là minh chứng rõ nét cho bước chuyển đó.

Không còn là khái niệm lớp nền dày, che phủ tuyệt đối, giới trẻ ngày nay – đặc biệt là Gen Z và Millennials tại Việt Nam – đang tìm kiếm một làn da "đúng chất mình": khỏe khoắn, tự nhiên, có thể linh hoạt từ ngày dài đi học, đi làm đến những buổi hẹn tối. Lớp nền bền màu, nhẹ mặt, không bí da nhưng vẫn đủ tinh chỉnh để gương mặt trông tươi tắn chính là tiêu chí hàng đầu. Hermès Plein Air xuất hiện đúng lúc, như một lời hồi đáp cho nhu cầu đó.

Được tạo nên bởi Gregoris Pyrpylis – Giám đốc Sáng tạo Mỹ phẩm Hermès, Plein Air không được định nghĩa là một loại kem nền thông thường. Đó là một "lớp biểu bì thứ hai", gần như vô hình trên da, với sắc độ trung tính giúp mỗi làn da được quyền thể hiện bản sắc riêng. Chất kem lỏng, êm dịu, tan chảy khi chạm da, cho hiệu ứng lì rạng rỡ vừa đủ – một vẻ đẹp không phô trương nhưng có sức hút bền bỉ. Với độ che phủ trung bình, sản phẩm làm đều màu da, làm mờ khuyết điểm một cách tinh tế, đúng với tinh thần "less but better" mà giới trẻ đang theo đuổi.

Điểm khiến Plein Air thực sự chinh phục người trẻ không chỉ nằm ở cảm giác khi sử dụng, mà còn ở triết lý chăm sóc da được tích hợp trong từng giọt kem nền. Với 71% thành phần có nguồn gốc tự nhiên, sản phẩm phản ánh rõ xu hướng trang điểm gắn liền với dưỡng da – điều mà người tiêu dùng Việt ngày càng quan tâm. Lớp nền không còn chỉ để "đẹp tức thì", mà còn phải nuôi dưỡng làn da về lâu dài, giúp da mịn màng, căng mướt và giữ được vẻ rạng rỡ tự nhiên theo thời gian.

Song hành cùng kem nền là kem lót hoàn thiện Hermès Plein Air – một bước chuẩn bị không thể thiếu cho lớp nền bền màu, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm như Việt Nam. Kết cấu lỏng nhẹ như một lớp màng mỏng, kem lót giúp làm mờ lỗ chân lông, cân bằng bề mặt da, giữ lớp trang điểm ổn định suốt ngày dài, đồng thời mang lại cảm giác dễ chịu.

Với 92% thành phần có nguồn gốc tự nhiên, niacinamide, hyaluronic acid và chiết xuất dâu tằm trắng, sản phẩm đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của thế hệ trẻ về mỹ phẩm đa nhiệm: vừa đẹp, vừa chăm da, vừa an toàn.

Không thể không nhắc tới yếu tố thẩm mỹ – điều khiến Hermès luôn khác biệt. Chai kem nền Plein Air do Pierre Hardy thiết kế là sự giao thoa giữa hình tròn và hình vuông, giữa thủy tinh và kim loại, giữa trong suốt và bán mờ. Vòi bơm kim loại đen khắc dòng chữ "Hermès Paris", nắp sơn mài đen – trắng điểm xuyết hợp kim ánh vàng đồng, tất cả tạo nên một món đồ mà giới trẻ không chỉ dùng, mà còn muốn trưng bày. Trong thời đại mà mỹ phẩm cũng là một phần của lifestyle và cá tính trên mạng xã hội, thiết kế này rõ ràng chạm đúng thị hiếu.

Với Hermès Plein Air, nghi thức trang điểm được hoàn thiện bằng cọ Le Perfecteur cùng bộ bảng pha và dụng cụ thoa – những chi tiết cho thấy sự tôn trọng tuyệt đối dành cho trải nghiệm người dùng. Đây cũng là điều khiến mỹ phẩm Hermès trở thành khát khao: không chỉ là sản phẩm, mà là cảm giác được bước vào một thế giới nơi cái đẹp được tạo nên từ sự chuẩn xác, tinh giản và rất "đời".

Trong bối cảnh giới trẻ Việt Nam ngày càng chủ động đầu tư cho bản thân, hiểu rõ làn da mình cần gì và sẵn sàng chi trả cho những giá trị lâu dài, Hermès Plein Air Foundation không còn là giấc mơ xa xỉ. Đó là lời khẳng định rằng lớp nền – dù mỏng nhẹ đến đâu – vẫn là nền tảng quan trọng nhất để mỗi gương mặt toả sáng theo cách tự nhiên và tự tin nhất. Và đôi khi, sự xa xỉ đích thực chính là cảm giác được là chính mình, với một làn da khỏe đẹp, bền bỉ suốt cả ngày.

Thương hiệu mỹ phẩm Hermès hiện được phân phối bởi công ty Tam Sơn.

