Minh tinh 38 tuổi cứu cả bộ đồ tím toàn tập

Trong những năm gần đây, Emma Stone ngày càng thể hiện vẻ đẹp chín muồi, khiến công chúng và truyền thông không ngừng ca ngợi. Từ phong thái đến thần thái, cô dường như trẻ trung hơn theo thời gian — nhan sắc không chỉ mặn mà, quyến rũ mà còn toát lên sự tự tin, cuốn hút của một minh tinh Hollywood. Mỗi lần xuất hiện tại thảm đỏ, Emma đều tạo nên loạt khoảnh khắc đẹp hút hồn: ánh mắt tinh anh, nụ cười rạng rỡ và làn da căng khỏe tự nhiên như thách thức mọi ánh đèn flash.

Mới đây nhất tại lễ trao giải The Actor Awards , minh tinh 38 tuổi tiếp tục “đốt cháy” thảm đỏ khi lựa chọn một thiết kế dạ hội sắc tím vốn không dễ chinh phục. Nhưng với Emma, sắc tím ấy không chỉ làm nổi bật vóc dáng thanh lịch mà còn gợi cảm một cách tinh tế, vừa thời trang vừa đầy cuốn hút. Ngay lập tức, hình ảnh của cô trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên MXH, từ visual đến thần thái đều khiến dân tình khó rời mắt.

Emma Stone đẹp hút hồn tại The Actor Awards. (Nguồn: vanityfair)

Emma Stone khiến cả truyền thông và giới thời trang phái lóa mắt với bộ váy Louis Vuitton được thiết kế riêng, mang đến vibe thanh lịch, sang trọng nhưng không kém phần quyến rũ. Cô diện một chiếc slip dress màu tím lilac mềm mại, được may bằng chiffon mỏng nhẹ và phủ lớp hạt cườm dài lấp lánh, tạo hiệu ứng giống như 1 lớp áp giáp tinh tế dưới ánh đèn flash. Thiết kế có dây áo mảnh và cổ khoét sâu, vừa tôn vóc dáng mảnh mai vừa giữ được sự nữ tính dịu dàng, đồng thời đủ tôn lên vóc dáng mảnh mai. Nữ diễn viên phối thêm cùng một chiếc áo khoác cùng tông, biến item vốn casual thành một phần của set đồ thảm đỏ.

Thế nhưng công tâm, không phải ai cũng có thể diện được bộ cánh này. Nếu không sở hữu vóc dáng mảnh mai, phần cổ cao cân đối, thiết kế này sẽ dễ dàng phô bày nhược điểm vóc dáng. Hơn nữa, gam màu tím cũng đòi hỏi người diện phải sở hữu làn da trắng, cộng thêm visual kiều diễm của Emma Stones để tổng thể không bị sến rện.

Emma Stone "cân đẹp" bộ cánh sắc tím nổi bật, sáng bừng trên thảm đỏ. (Nguồn: X)

Người đẹp lựa chọn kiểu tóc búi để khoe trọn đường nét sắc bén, kết hợp cùng layout makeup tông cam nude tăng vẻ gợi cảm, cuốn hút. Bên cạnh đó, làn da căng mịn, dường như không hề có dấu hiệu tuổi tác của Emma Stone cũng khiến cộng đồng mạng tấm tắc khen ngợi. Hậu giảm cân, nhiều người cho rằng nữ diễn viên như đang quay trở về tuổi đôi mươi.

Cận cảnh nhan sắc ngày càng "lão hóa ngược" của minh tinh đình đám ở tuổi U40. (Nguồn: X)