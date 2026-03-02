5 mẫu áo xuân hè đẹp hoàn hảo khi phối cùng quần ống rộng

Xuân hè luôn là thời điểm lý tưởng để làm mới phong cách với những bản phối nhẹ nhàng, thoải mái nhưng vẫn đủ tinh tế. Trong số các item đang dẫn đầu xu hướng, quần ống rộng giữ vững vị thế nhờ sự linh hoạt và khả năng tôn dáng tuyệt vời. Tuy nhiên, để tổng thể hài hòa và thời thượng, việc chọn kiểu áo đi kèm đóng vai trò rất quan trọng. Dưới đây là 5 kiểu áo xuân hè dễ mặc, dễ đẹp khi phối cùng quần ống rộng.

Áo blouse

Áo blouse luôn mang đến cảm giác mềm mại, duyên dáng đúng chất xuân hè. Với chất liệu nhẹ như voan, lụa hoặc cotton mỏng, blouse tạo độ rủ tự nhiên, cân bằng hoàn hảo với phom dáng rộng rãi của quần ống suông.

Những thiết kế tay phồng, cổ vuông, cổ bèo hay thắt nơ giúp tổng thể thêm điểm nhấn mà không cần quá nhiều phụ kiện. Khi phối cùng quần ống rộng cạp cao, bạn nên sơ vin gọn gàng để tôn vòng eo và tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Nếu muốn phong cách phóng khoáng hơn, hãy chọn blouse dáng ngắn hoặc crop nhẹ.

Áo thun cotton

Không cần cầu kỳ, một chiếc áo thun cotton cơ bản cũng đủ để tạo nên set đồ xuân hè năng động. Sự thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt khiến áo thun trở thành lựa chọn lý tưởng trong những ngày nắng nhẹ.

Với quần ống rộng, bạn có thể chọn áo thun dáng ôm để tạo sự cân bằng về tỉ lệ. Nếu yêu thích phong cách street style, áo thun oversized phối cùng quần ống rộng cạp cao và sneaker sẽ mang lại vẻ ngoài trẻ trung, cá tính.

Để tránh cảm giác luộm thuộm, hãy chú ý đến độ dài áo. Một chiếc áo vừa chạm hông hoặc được sơ vin gọn gàng sẽ giúp tổng thể trông chỉn chu hơn. Ngoài ra, các chi tiết như in chữ nhỏ, logo tối giản hay màu sắc nổi bật như xanh cobalt, cam đất cũng giúp bộ trang phục thêm sinh động.

Áo len cộc tay

Áo len cộc tay là item thú vị cho những ngày xuân khi thời tiết vẫn còn chút se lạnh. Chất liệu len mỏng hoặc knit mịn tạo cảm giác ấm áp vừa đủ mà không gây bí bách.

Khi kết hợp với quần ống rộng, áo len cộc tay mang đến vẻ ngoài thanh lịch pha chút cổ điển. Bạn có thể chọn các tông màu trung tính như xám, nâu nhạt, xanh olive để dễ phối đồ. Nếu muốn nổi bật hơn, những gam màu tươi như hồng phấn hay vàng bơ cũng rất đáng thử trong mùa xuân hè.

Một mẹo nhỏ là ưu tiên áo có độ ôm vừa phải để tạo sự cân đối với phần quần rộng. Thêm một đôi sandal quai mảnh hoặc giày loafer là bạn đã có ngay set đồ phù hợp cho cả đi làm lẫn đi cà phê cùng bạn bè.

Áo sơ mi

Áo sơ mi là lựa chọn không bao giờ lỗi mốt khi phối với quần ống rộng. Từ môi trường công sở đến phong cách thường ngày, sơ mi đều có thể biến hóa linh hoạt.

Với xuân hè, hãy ưu tiên các chất liệu nhẹ như cotton mỏng, linen hoặc lụa. Sơ mi trắng luôn là "chân ái" cho những ai yêu thích sự tối giản. Trong khi đó, sơ mi kẻ, màu pastel hay form rộng mang lại cảm giác hiện đại và thoải mái hơn.

Bạn có thể sơ vin toàn bộ để tạo vẻ ngoài chuyên nghiệp, hoặc chỉ sơ vin một nửa vạt áo để tăng phần phóng khoáng. Nếu chọn quần ống rộng cạp cao, hãy thêm thắt lưng bản nhỏ để tạo điểm nhấn cho vòng eo.

Một xu hướng được ưa chuộng gần đây là mặc sơ mi oversized như áo khoác mỏng bên ngoài áo hai dây hoặc áo thun ôm, kết hợp cùng quần ống rộng. Cách phối này tạo hiệu ứng layer nhẹ nhàng, phù hợp với không khí xuân hè năng động.

Áo cardigan

Cardigan mỏng là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày thời tiết thay đổi thất thường. Khi phối cùng quần ống rộng, cardigan mang lại vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính mà vẫn rất thời trang.

Bạn có thể chọn cardigan dáng ngắn cài cúc và mặc như một chiếc áo riêng biệt. Kiểu này đặc biệt hợp với quần ống rộng cạp cao, giúp tổng thể gọn gàng và tôn dáng. Nếu yêu thích phong cách layering, hãy khoác cardigan bên ngoài áo hai dây hoặc áo thun mỏng.

Những gam màu nhẹ nhàng như kem, xanh baby, tím lavender rất phù hợp cho mùa xuân hè. Bên cạnh đó, cardigan dệt kim mỏng với họa tiết nhỏ cũng tạo điểm nhấn tinh tế mà không làm rối mắt.

Khi diện cardigan cùng quần ống rộng, bạn có thể hoàn thiện set đồ bằng túi xách nhỏ và giày bệt hoặc sandal quai mảnh. Tổng thể mang lại cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nổi bật giữa nhịp sống năng động của mùa mới.

Ảnh: Instagram