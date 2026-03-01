3 món đồ denim giúp Tăng Thanh Hà giữ vững phong độ mặc đẹp theo năm tháng

Denim là chất liệu quen thuộc trong tủ đồ của nhiều phụ nữ vì dễ mặc, bền và ít khi lỗi thời. Với Tăng Thanh Hà, denim xuất hiện theo cách khá tự nhiên trong đời sống thường ngày. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ hay chạy theo xu hướng, cô ưu tiên những thiết kế cơ bản, dễ ứng dụng và có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Ba món đồ gồm áo khoác denim, quần denim short và quần jeans ống đứng là những lựa chọn thường thấy, góp phần định hình phong cách đơn giản nhưng thời thượng của cô.

Áo khoác denim

Áo khoác denim là món đồ linh hoạt, có thể khoác ngoài nhiều kiểu trang phục. Trong những hình ảnh đời thường, Tăng Thanh Hà thường chọn áo khoác có phom dáng cơ bản, không quá rộng cũng không quá ôm. Cô ưu tiên màu xanh truyền thống hoặc xanh nhạt, ít chi tiết rách hay wash đậm để dễ phối đồ.

Khi kết hợp cùng váy liền thân, áo khoác denim giúp tổng thể cân bằng hơn, bớt mềm mại quá mức. Với áo thun và quần jeans, chiếc áo khoác trở thành lớp ngoài tạo điểm nhấn nhẹ nhàng mà không làm bộ đồ rối mắt. Cách phối này phù hợp cho những buổi đi chơi, gặp gỡ bạn bè hoặc các hoạt động thường ngày.

Điểm đáng chú ý là sự tiết chế trong lựa chọn kiểu dáng. Thay vì chọn những thiết kế quá nổi bật, cô thường gắn bó với phom áo có thể mặc nhiều năm. Điều đó giúp áo khoác denim trở thành món đồ ổn định trong tủ đồ, không phụ thuộc quá nhiều vào xu hướng theo mùa.

Quần denim short

Quần denim short thường xuất hiện trong những dịp dạo phố hoặc đi du lịch. Tăng Thanh Hà có xu hướng chọn kiểu short lưng cao, độ dài vừa phải, phom đứng dáng thay vì ôm sát. Thiết kế đơn giản giúp quần dễ kết hợp với nhiều loại áo khác nhau.

Cô thường phối denim short với áo sơ mi trắng, áo thun trơn hoặc áo hai dây tối giản. Tổng thể trang phục xoay quanh bảng màu trung tính, hạn chế họa tiết. Khi cần sự thoải mái, cô chọn sneaker; còn khi cần sự nhẹ nhàng hơn, sandal hoặc dép lê to bản là lựa chọn phù hợp.

Denim short vốn dễ tạo cảm giác trẻ trung quá mức nếu chọn sai kiểu. Việc ưu tiên độ dài và phom dáng vừa phải giúp món đồ này trở nên phù hợp hơn với nhiều độ tuổi. Cách chọn của cô cho thấy sự cân nhắc giữa yếu tố năng động và sự chừng mực trong trang phục.

Quần jeans ống đứng

Quần jeans ống đứng là kiểu quần cân bằng giữa sự gọn gàng và thoải mái. Không bó sát như skinny nhưng cũng không quá rộng, kiểu dáng này dễ mặc và phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Đây cũng là món denim xuất hiện thường xuyên trong phong cách thường ngày của Tăng Thanh Hà.

Cô kết hợp jeans ống đứng với áo sơ mi, áo thun trơn hoặc áo nhung. Bảng màu chủ yếu xoay quanh trắng, đen, be, những tông màu dễ phối và ít lỗi mốt. Đôi khi cô chọn giày bệt hoặc loafer để tạo cảm giác chỉn chu; khi cần sự năng động, sneaker trắng là lựa chọn hợp lý.

Jeans ống đứng có thể mặc đi làm, đi gặp gỡ bạn bè hoặc tham gia những sự kiện mang tính đời thường. Khi chọn độ dài vừa chạm mắt cá chân, tổng thể trang phục trông gọn gàng và thanh thoát hơn. Đây là kiểu quần dễ ứng dụng, không đòi hỏi quá nhiều phụ kiện đi kèm.

Ba món đồ denim trên không phải là lựa chọn mới mẻ, nhưng cách sử dụng chúng một cách nhất quán, tiết chế và phù hợp với hoàn cảnh đã tạo nên nét riêng trong phong cách của Tăng Thanh Hà. Sự ưu tiên cho phom dáng cơ bản, màu sắc trung tính và tính ứng dụng cao khiến denim trở thành phần quen thuộc trong tủ đồ của cô, thay vì chỉ là món đồ theo xu hướng nhất thời.

Ảnh: Instagram của nhân vật