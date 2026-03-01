Nam diễn viên “thi Hoa hậu”, riêng đôi chân đã hút cả triệu lượt xem

Trong những ngày qua, mạng xã hội rần rần chia sẻ đoạn clip catwalk của diễn viên Huỳnh Nhựt trong vở Đảo Hoa Hậu do Nhà hát Kịch Thanh Niên dàn dựng. Chỉ với vài chục giây sải bước trên sân khấu, nam diễn viên đã thu về 1,6 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Điều khiến dân tình "đứng ngồi không yên" không chỉ là thần thái mà còn là… đôi chân quá đỗi nuột nà khiến con gái nhìn còn tị.

Màn catwalk cực thần thái của Huỳnh Nhựt. (Nguồn: thatsangdepost)

Trong vở diễn, Huỳnh Nhựt vào vai một thí sinh đặc biệt của cuộc thi. Khoảnh khắc catwalk của anh nhanh chóng trở thành tâm điểm. Trên nền sân khấu phủ rèm đỏ và ánh đèn tím lấp lánh, nam diễn viên xuất hiện trong bộ đầm ánh bạc ôm sát, đính sequin dày đặc. Thiết kế hai dây với phần cổ chữ V sâu vừa tôn lên bờ vai thon, vừa tạo hiệu ứng lấp lánh mỗi khi anh chuyển động. Phần chân váy ngắn được xử lý tua rua kim tuyến, rung rinh theo từng bước chân, tăng thêm độ bắt sáng và sự quyến rũ.

Đôi chân cực phẩm thu hút 1,6 triệu lượt xem của Huỳnh Nhựt. (Nguồn: TikTok)

Điểm "đắt giá" nhất của tạo hình chính là đôi chân thẳng tắp, thon dài. Huỳnh Nhựt kết hợp cùng quần tất mỏng tiệp màu da, giúp tổng thể thêm mượt mà, không tì vết. Nhiều bình luận bày tỏ sự ngỡ ngàng trước làn da mịn màng và form chân đẹp đến mức "xin infor quần tất". Bên cạnh đó, anh hoàn thiện outfit bằng đôi sandals cao gót quai mảnh ánh nude, tôn dáng triệt để và giúp từng bước catwalk thêm uyển chuyển.

Khán giả đều tấm tắc khen đôi chân "thẳng tưng" của Huỳnh Nhựt. (Nguồn: TikTok)

Không chỉ dừng lại ở trang phục, phần tóc và makeup cũng góp phần tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Huỳnh Nhựt diện mái tóc dài, duỗi thẳng, rẽ ngôi lệch, tông nâu sáng thời thượng. Layout trang điểm nhấn vào đôi mắt sắc sảo với eyeliner kéo dài, mi cong dày và highlight bắt sáng ở gò má. Tất cả hòa quyện, tạo nên hình ảnh một "nữ hoàng sắc đẹp" đầy tự tin.

Huỳnh Nhựt vốn là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch phía Nam. Xuất thân từ môi trường đào tạo bài bản, anh gây ấn tượng với lối diễn linh hoạt, khả năng biến hóa đa dạng từ vai hài hước đến những nhân vật có chiều sâu tâm lý. Thời gian gần đây, Huỳnh Nhựt tích cực tham gia các dự án kịch đương đại, trong đó, Đảo Hoa Hậu được xem là một trong những vở diễn giúp anh tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ nhờ màu sắc châm biếm, bắt trend showbiz.

Một trong những tạo hình nổi bật khác của Huỳnh Nhật trong vở Đảo Hoa Hậu. (Nguồn: Instagram)

Đảo Hoa Hậu xoay quanh một cuộc thi sắc đẹp tổ chức trên đảo hoang, nơi các thí sinh không chỉ phải khoe nhan sắc mà còn liên tục đối mặt với những thử thách oái oăm. Từ những màn tranh tài "nảy lửa" đến các pha xử lý tình huống dở khóc dở cười, vở kịch khéo léo phơi bày góc khuất của ngành giải trí, đồng thời đặt ra câu hỏi về giá trị thật, giả trong thế giới hào nhoáng. Vở kịch nhanh chóng gây sốt và nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả, khi săn những tấm vé xem trực tiếp được ví còn khốc liệt hơn cả thi đại học.