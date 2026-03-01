Mẹ 2 con giảm 31kg sau sinh

Trong khi nhiều người xem "cheat day" là nỗi ám ảnh vì dễ khiến cân nặng tăng trở lại, một mỹ nhân Hàn Quốc lại chứng minh điều ngược lại. Seo Ha Yan - vợ nam ca sĩ kỳ cựu Lim Chang Jung thu hút sự chú ý khi chia sẻ bí quyết nhanh chóng đưa cơ thể về trạng thái ổn định sau những ngày ăn uống thả ga.

Ít ai biết rằng sau khi sinh con, Seo Ha Yan từng tăng cân đáng kể trước khi giảm thành công tới 31kg. Hiện tại, cô duy trì cân nặng ổn định trong khoảng 52–54kg và sở hữu chiều cao 176cm. Điều đáng nói là người đẹp không theo đuổi chế độ ăn kiêng cực đoan mà tập trung vào việc kiểm soát cơ thể một cách linh hoạt và bền vững.

Vóc dáng thon gọn của mẹ 2 con nổi tiếng xứ Hàn. (Ảnh: Instagram)

Theo Seo Ha Yan, việc tăng cân sau các dịp lễ hoặc cheat day là điều hoàn toàn bình thường. Thay vì hoảng loạn hay nhịn ăn ngay lập tức, cô bắt đầu bằng bước đơn giản nhất: đối diện với con số trên cân. Người đẹp cho rằng nhiều người thất bại trong việc kiểm soát vóc dáng vì sợ kiểm tra cân nặng, dẫn đến việc bỏ qua những thay đổi nhỏ của cơ thể.

Routine "reset" của cô thường bắt đầu từ ngày hôm sau bằng việc uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày nhằm giảm tình trạng tích nước và hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố. Đây cũng là cách giúp hạn chế cảm giác phù nề — nguyên nhân khiến nhiều người lầm tưởng mình tăng mỡ chỉ sau một bữa ăn nhiều.

(Ảnh: Instagram)

Về chế độ ăn, Seo Ha Yan không cắt bỏ hoàn toàn tinh bột. Bữa sáng của cô thường gồm táo ăn kèm bơ đậu phộng để tạo cảm giác no lâu. Đến bữa trưa, cô vẫn ăn cơm cùng rau xanh nhưng hạn chế các món canh hoặc nước dùng do chứa lượng natri cao, dễ gây giữ nước trong cơ thể. Buổi chiều, người đẹp lựa chọn thanh protein hoặc bánh gạo lứt làm bữa phụ nhẹ nhàng.

(Ảnh: Instagram)

Đáng chú ý, bữa tối lại cực kỳ tối giản. Seo Ha Yan chủ yếu uống khoảng 500ml nước, và chỉ ăn thêm chuối nếu cảm thấy quá đói. Theo cô, việc bổ sung nước vào buổi tối giúp cơ thể thúc đẩy quá trình bài tiết trong đêm, từ đó giảm tình trạng sưng phù vào sáng hôm sau. Hiệu quả giảm cân đôi khi không thể hiện ngay lập tức mà sẽ rõ rệt hơn sau một ngày.

Ngoài ăn uống, nữ celeb cũng duy trì 20 phút đi bộ nhanh mỗi ngày sau khi tăng cân đột ngột. Bài tập cardio nhẹ này giúp cải thiện tuần hoàn, giảm tích nước và hỗ trợ cơ thể nhanh chóng trở lại trạng thái cân bằng mà không gây áp lực quá lớn. Ngoài ra, cô cũng tập pilates để duy trì vóc dáng.

(Ảnh: Instagram)

Tuy nhiên, Seo Ha Yan nhấn mạnh rằng quy trình "giảm nhanh sau cheat day" chỉ nên áp dụng trong thời gian ngắn, chẳng hạn sau kỳ nghỉ hoặc những ngày ăn uống quá mức. Trong sinh hoạt thường ngày, cô vẫn ăn uống đa dạng và cho phép bản thân thưởng thức các món yêu thích, miễn là duy trì sự điều độ.

Chia sẻ của cô nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều người bởi nó phản ánh một quan điểm thực tế hơn về việc giữ dáng: tăng cân tạm thời không phải thất bại, mà điều quan trọng là cách cơ thể được điều chỉnh sau đó. Thay vì chạy theo các phương pháp giảm cân cấp tốc, việc hiểu rõ cơ chế tích nước, kiểm soát khẩu phần và duy trì vận động nhẹ nhàng mới chính là chìa khóa giúp vóc dáng ổn định lâu dài.