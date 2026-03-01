Hot girl Hàn giảm 1-2kg mỗi tháng nhờ thói quen tắm độc đáo

Sau khi gây chú ý qua chương trình hẹn hò thực tế đình đám Transit Love 2, Lee Nayeon không chỉ được yêu mến nhờ năng lượng tích cực mà còn trở thành hình mẫu truyền cảm hứng về hành trình thay đổi vóc dáng. Ít ai biết rằng trước đây, cô từng tăng cân đáng kể và đã giảm thành công khoảng 20kg nhờ việc điều chỉnh lối sống thay vì áp dụng các phương pháp siết cân cực đoan.

Điểm đặc biệt trong quá trình giảm cân của Nayeon là cô không đặt mục tiêu giảm nhanh. Thay vào đó, người đẹp duy trì tốc độ ổn định khoảng 1–2kg mỗi tháng — một con số được nhiều chuyên gia đánh giá là an toàn và dễ duy trì lâu dài. Theo Nayeon, chìa khóa quan trọng nhất không nằm ở việc ăn ít nhất có thể, mà là xây dựng những thói quen cơ thể có thể duy trì suốt nhiều năm.

Một trong những nguyên tắc đơn giản nhưng hiệu quả nhất của cô là giảm một nửa khẩu phần ăn. Nayeon vẫn ăn những món mình yêu thích thay vì cắt bỏ hoàn toàn tinh bột hay đồ ăn ngon. Việc kiểm soát lượng thức ăn giúp cơ thể dần thích nghi, hạn chế cảm giác thèm ăn và tránh tình trạng ăn bù sau khi nhịn quá mức — nguyên nhân khiến nhiều người giảm cân thất bại.

Song song đó, cô ưu tiên chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng thay vì ăn kiêng cực đoan. Thực đơn thường ngày của Nayeon gồm protein nạc, nhiều rau xanh và lượng tinh bột vừa phải. Cô cho rằng việc bỏ bữa chỉ khiến quá trình trao đổi chất chậm lại, đồng thời khiến cơ thể dễ tích mỡ hơn về lâu dài.

Nayeon cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm về thuốc giảm cân. Theo cô, các sản phẩm hỗ trợ có thể mang lại hiệu quả tạm thời nhưng không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Thậm chí, việc lạm dụng còn gây ảnh hưởng tiêu hóa và sức khỏe tổng thể. Khi khẩu phần ăn và sinh hoạt đã được kiểm soát hợp lý, cơ thể hoàn toàn có thể giảm cân tự nhiên mà không cần phụ thuộc vào thực phẩm chức năng.

Về vận động, Nayeon không lựa chọn những bài tập cường độ cao dễ gây áp lực. Thay vào đó, cô duy trì các hoạt động nhẹ nhàng như múa ba lê hai buổi mỗi tuần kết hợp aerobic để tăng sức bền và giữ cơ thể săn chắc. Những bài tập vùng lõi như Russian twist hay lunges cũng được cô áp dụng nhằm cải thiện vòng eo và phần thân dưới mà không khiến cơ bắp phát triển quá lớn.

Bên cạnh tập luyện, việc giãn cơ mỗi ngày đóng vai trò quan trọng trong routine giữ dáng của Nayeon. Cô thường sử dụng bóng massage để thư giãn các nhóm cơ ở vai, hông và lưng, giúp cải thiện tuần hoàn máu cũng như giảm cảm giác căng cứng sau khi vận động.

Đặc biệt, thói quen độc lạ giúp cô duy trì vóc dáng là ngâm mình bán thân trong nước 38–40°C khoảng 20–30 phút. Phương pháp phổ biến tại Hàn Quốc này được cho là hỗ trợ lưu thông máu, thúc đẩy trao đổi chất và mang lại cảm giác thư giãn sau một ngày dài.

Theo Nayeon, giảm cân thực chất không phải cuộc đua ngắn hạn mà là quá trình thay đổi lối sống. Việc đặt mục tiêu thực tế, duy trì nhịp sinh hoạt ổn định và lắng nghe cơ thể mới chính là yếu tố giúp vóc dáng được giữ vững lâu dài. Hành trình của cô cho thấy rằng đôi khi, những thay đổi nhỏ nhưng bền bỉ lại mang đến kết quả ấn tượng hơn bất kỳ chế độ giảm cân cấp tốc nào.