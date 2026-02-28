Mỹ nhân ở nhà là nữ thần Vpop đẹp chấp 10 Hoa hậu, sang Hàn bắt chước thần tượng lại thành mẹ idol

Chuyến du lịch đầu năm của Bùi Lan Hương bất ngờ trở thành content giải trí cho người hâm mộ khi nữ ca sĩ liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vừa sang chảnh lại hài hước trên MXH khiến netizen thích thú bởi sự duyên dáng. Trong một story, Bùi Lan Hương đăng tải hình ảnh đi makeup tại một salon nơi được cho là địa chỉ quen thuộc của nhiều thần tượng Kpop. Đi kèm bức ảnh, cô hài hước viết: "Sáng ra chỗ các idol makeup, thành công thành mẹ idol".

Tuy làm đúng chức năng là nâng tầm nhan sắc của khách hàng nhưng có lẽ trải nghiệm này chưa đúng ý của Bùi Lan Hương, khiến cô cho rằng mình hơi dzừ so với mong muốn. Trong ảnh, nữ ca sĩ được tạo hình sắc sảo với lớp nền lì, tạo khối rõ nét và đôi mắt được nhấn mạnh bằng eyeliner kéo dài cùng hàng mi dày. Tông trang điểm thiên về sắc nâu lạnh, giúp gương mặt trở nên cá tính, trưởng thành và có phần quyền lực. Mái tóc uốn lọn bồng bềnh càng làm nổi bật làn da mịn màng, tạo nên tổng thể sang trọng và thời thượng.

Bùi Lan Hương hài hước tự nhận mình trông giống mẹ idol hơn là idol (Ảnh IGNV).

Không khó hiểu khi các salon makeup "ruột" của idol Hàn Quốc ngày nay thường trở thành điểm đến được săn đón. Với tay nghề chuyên nghiệp cùng những dòng mỹ phẩm cao cấp được lựa chọn kỹ lưỡng, nhiều người tin rằng đây chính là bí kíp giúp thần tượng sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo. Các fan quốc tế khi đến Hàn thường tìm đến những địa chỉ này với mong muốn trải nghiệm cảm giác được "biến hình" như idol, nhưng không phải lúc nào những trải nghiệm này cùng làm hài lòng mọi khách hàng như mong muốn thực sự của họ.

Ngay hôm sau, Bùi Lan Hương quyết định khoe diện mạo do chính mình thực hiện, kèm dòng trạng thái: "Tự makeup cho giống gái Việt thôi, hôm qua làm gái Hàn 'xí' quá". Lần này, nữ ca sĩ chọn lớp nền căng bóng, trong trẻo hơn. Đôi má hồng tông lạnh và layout nhẹ nhàng giúp gương mặt trông trẻ trung, mềm mại và gần gũi.

Bùi Lan Hương trong phiên bản "gái Việt" sau một ngày trải nghiệm làm "gái Hàn" (Ảnh IGNV).

Thực tế, Bùi Lan Hương từ lâu đã sở hữu thần thái rất riêng giữa Vbiz, không cần chạy theo hình mẫu nào. Còn nhớ cuối năm 2024, khi ảnh đời thường thời du học của nữ ca sĩ được chia sẻ trở lại, đã gây sốt vì phong cách high-teen đậm chất Âu Mỹ. Visual trẻ trung, cuốn hút ấy từng khiến nhiều người bất ngờ khi bị chính chủ giấu nhẹm thay vào đó là hình tượng "cô tiên tóc" trưởng thành, sâu sắc mà Bùi Lan Hương gắn liền khi hoạt động âm nhạc.

"Makeup no makeup" và làn da nâu khoẻ khoắn giúp Bùi Lan Hương toát ra phong thái "chiến" như hội gái Tây thực thụ (Ảnh Threads).

Ở thời điểm hiện tại, giọng ca Nhan Sax được trông thấy đã cân bằng hoàn hảo giữa hai phong cách. Trên sân khấu, cô vẫn có thể hóa thân thành "nữ hoàng" cầm mic khi diện váy dạ hội, thần thái quyền lực, kiêu kỳ. Và cũng có những sân khấu khác, nơi tinh thần thời trang hiện đại, trẻ trung cũng được Bùi Lan Hương bắt nhịp linh hoạt, biến mình thành "nữ thần màn LED" không kém cạnh thế hệ idol đàn em.

Viusal lạnh lùng, ma mị của Bùi Lan Hương nhưng đi cùng một phong cách mà khán giả đại chúng ít liên tưởng đến khi nghĩ về cô (Ảnh IGNV).

Có thể nói, dù là phiên bản "gái Hàn", "gái Việt" hay bất kỳ hình ảnh nào, điều khiến Bùi Lan Hương luôn nổi bật vẫn là khí chất nghệ sĩ độc đáo và gu thẩm mỹ ngày càng sắc bén. Đi cùng với đó, chính sự tự tin và hài hước của Chị Đẹp này cũng chính là "vũ khí" giúp cô ghi điểm mạnh mẽ trong lòng khán giả.