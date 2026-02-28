Trang sức, vàng – Thay lời cảm ơn trọn vẹn nhân ngày 8/3 cùng Bảo Tín Minh Châu

Với hơn 36 năm đồng hành cùng khách hàng, BTMC là thương hiệu vàng bạc đá quý uy tín và gắn bó sâu sắc với các giá trị văn hóa, gia đình cùng những dấu mốc ý nghĩa trong đời sống, đồng thời giới thiệu các sản phẩm vàng, trang sức: Ngọc trai, trang sức đá ngọc quý, trang sức mang phong cách Ý, trang sức vàng 24K Hoàng Kim Bảo….

Thực trạng, nhu cầu của khách hàng

Trong nhịp sống hiện đại, những lời cảm ơn đôi khi trở nên khó nói, không phải vì thiếu trân trọng, mà vì chưa biết bắt đầu từ đâu.

Ngày 8/3 là cơ hội để thể hiện sự ghi nhận, sẻ chia và tri ân tinh tế. Lời cảm ơn mẹ, lời cảm ơn vợ hoặc người đồng hành, lời cảm ơn những người phụ nữ thầm lặng, và cả lời cảm ơn chính mình.

Bên cạnh những giá trị tinh thần, thẩm mỹ, khách hàng dần có xu hướng chọn những món quà mang giá trị tích lũy lâu dài, bền vững.

Bảo Tín Minh Châu đáp ứng nhu cầu

Thấu hiểu nhu cầu đó, BTMC xây dựng chương trình 8/3/2026 như cầu nối, giúp khách hàng gửi gắm những điều trân trọng vào từng món quà.

Thông qua thông điệp "Một lời cảm ơn trọn vẹn", BTMC mong muốn mỗi món trang sức trao đi trong dịp 8/3 đều mang theo sự chân thành, tinh tế và bền lâu theo năm tháng.

Các sản phẩm vàng, trang sức nổi bật trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.2026 của BTMC

Bộ trang sức ngọc trai – Lời cảm ơn dịu dàng tới người phụ nữ yêu thương

Với thiết kế mềm mại, nữ tính, tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch và tinh tế của người phụ nữ. Được chế tác từ ngọc trai kết hợp cùng vàng 18K, bộ trang sức phù hợp làm quà tặng mẹ, vợ hoặc người phụ nữ thân yêu.

Trang sức ngọc trai còn lưu giữ cảm xúc yêu thương trong từng khoảnh khắc.

Trang sức ngọc trai thanh lịch, tinh tế

Trang sức Heritage - Ngọc quý ngàn năm tri ân những thầm lặng

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp vượt thời gian, bộ trang sức Heritage gắn đá Emerald được chế tác từ vàng trắng 18K, nổi bật với phong cách thanh lịch và sang trọng. Đây là lựa chọn phù hợp để gửi gắm lời cảm ơn tới những người phụ nữ lặng lẽ chăm sóc gia đình.

Sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu vàng và đá quý còn tượng trưng cho sự bền vững, gắn bó và trân trọng.

Trang sức đá ngọc quý - sang trọng, quý phái

Trang sức phong cách Ý - Tôn vinh người phụ nữ hiện đại, bản lĩnh

Bộ trang sức với chất liệu vàng trắng 18K là lựa chọn dành cho những người phụ nữ yêu phong cách tinh xảo, thời thượng, cuốn hút và tự tin. Thiết kế trẻ trung giúp bộ trang sức thương hiệu Elle Cara dễ dàng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Trang sức phong cách Ý - Thời thượng, trẻ trung, hiện đại, cuốn hút

Trang sức vàng 24K Hoàng Kim Bảo - Quà tặng sang quý, giá trị bền lâu

Bên cạnh các dòng trang sức 18K, bộ trang sức CNC bằng vàng 24K là lựa chọn dành cho khách hàng yêu thích giá trị tích lũy song hành cùng ý nghĩa tinh thần. Với độ tinh khiết cao, trang sức vàng 24K không chỉ mang ý nghĩa trân trọng mà còn thể hiện sự bền vững và lâu dài của lời cảm ơn được trao gửi.

Trang sức vàng 24K - Đeo đẹp, tặng sang, vốn vàng tích lũy

Bảo Tín Minh Châu - thương hiệu uy tín được khách hàng tin chọn dịp Quốc tế Phụ nữ 8.3.2026

Trong Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2026, BTMC tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu với các sản phẩm vàng chuẩn chất lượng, nguồn gốc minh bạch, giá trị tích lũy bền vững và dịch vụ chuyên nghiệp.

Chương trình ưu đãi trong chiến dịch "Lời cảm ơn trọn vẹn" dịp 8/3/2026

Quốc tế Phụ nữ 8/3/2026, Bảo Tín Minh Châu triển khai chuỗi hoạt động ưu đãi nhằm lan tỏa thông điệp "Trang sức, vàng – Thay lời cảm ơn trọn vẹn, bền lâu", mang đến cho khách hàng trải nghiệm tri ân tinh tế và ý nghĩa.

Mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ, BTMC gửi đến Quý khách các ưu đãi hấp dẫn

Từ ngày 06/03 đến hết 08/03/2026:

Quà tặng

- Hóa đơn từ dưới 5.000.000 - dưới 15.000.000 VNĐ: tặng 1 cốc BTMC

- Hóa đơn từ 15.000.000 - dưới 30.000.000 VNĐ: tặng 01 bộ nước trang sức, đồng hồ tiện lợi của BTMC

- Hóa đơn từ 30.000.000 VNĐ trở lên: tặng 01 bộ cốc thuỷ tinh (số lượng quà tặng có hạn) hoặc 01 bộ nước rửa trang sức, đồng hồ cao cấp của BTMC

Ưu đãi giảm giá

- Ưu đãi lên đến 20% tùy dòng trang sức

Trải nghiệm Roadshow xe bus 2 tầng

Điểm nhấn là hoạt động Roadshow trải nghiệm xe bus 2 tầng với hình ảnh và thông điệp 8/3 của BTMC, giúp thương hiệu tiếp cận với khách hàng theo cách gần gũi, giàu trải nghiệm và cảm xúc.

Chi tiết liên hệ:

- Điện thoại: 1800585899 (Miễn phí)

- Website: btmc.vn

- Fanpage: Bảo Tín Minh Châu

- Zalo: Bảo Tín Minh Châu (tích vàng)