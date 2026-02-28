Thiên Ân cắn môi, khoe nhan sắc kéo 3 triệu lượt ngắm nhìn

Thời gian gần đây, Thiên Ân liên tục nhận về nhiều lời khen khi nhan sắc ngày càng thăng hạng, thần thái ngày càng cuốn hút hơn trước. Mới đây, một đoạn video quay cận cảnh visual của mỹ nhân sinh năm 2000 cũng khiến dân tình bàn tán sôi nổi. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, không ít ý kiến nhận ra gương mặt Thiên Ân trông có phần khác lạ hơn so với trước đây, làm dấy lên hoài nghi nàng hậu mới thẩm mỹ chỉnh sửa nhan sắc. Trước những bàn tán râm ran, người đẹp đã tự mình lên tiếng đính chính, khẳng định sự khác lạ chỉ đơn thuần là do dùng filter.

Đoạn video cận cảnh nhan sắc hút hơn 3 triệu lượt xem của Thiên Ân. (Nguồn: doanthienan.mgvn)

Thiên Ân gây ấn tượng với giao diện sắc sảo, làn da trắng mịn, lớp nền căng bóng rạng rỡ dưới ánh đèn. Layout makeup tông hồng đào nhẹ nhàng càng tôn lên đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút cùng sống mũi cao thanh thoát của mỹ nhân sinh năm 2000. Mái tóc nâu dài được tạo kiểu bồng bềnh ôm lấy gương mặt, góp phần làm tổng thể thêm phần mềm mại, nữ tính. Tuy nhiên, điểm khiến nhiều người chú ý nhất chính là phần cằm V-line trông gọn và nhọn hơn trước kia của người đẹp, tạo cảm giác khuôn mặt thon dài rõ rệt. Sự thay đổi này giúp visual của nàng hậu thêm phần sắc nét, song cũng khiến không ít khán giả đặt nghi vấn việc cô mới "trùng tu nhan sắc".

Chiếc cằm khác lạ của Thiên Ân nhanh chóng trở thành tâm điểm "soi" của cộng đồng mạng.

Thiên Ân giải thích chiếc cằm nhọn và dài của mình là do xài app.

Thực chất, lời lý giải của Thiên Ân có lẽ cũng khá hợp lý khi đặt cạnh những hình ảnh cam thường ghi lại cô ở cùng sự kiện gần đây. Với các góc quay khác zoom cận nhan sắc, chiếc cằm của nàng hậu trông hoàn toàn cân đối, không hề nhọn hay dài như trong đoạn video tự đăng. Bên cạnh đó, không thể phù nhận việc lựa chọn layout makeup, kiểu tóc phù hợp giúp visual Thiên Ân bùng nổ hơn.

Ở những góc máy cam thường khác, nhan sắc Thiên Ân vẫn không có gì bất thường. (Nguồn: TikTok)