Louis Vuitton bị toà án Hàn "lật kèo", người thợ làm nghề sửa túi xách đi tìm công lý suốt 4 năm thắng kiện

Cuộc chiến pháp lý kéo dài 4 năm và cái kết đảo chiều

Sau gần bốn năm theo đuổi vụ kiện đầy áp lực với thương hiệu Louis Vuitton, ông Lee Kyung Han (58 tuổi), chủ một tiệm sửa đồ tại quận Gangnam - Seoul, cuối cùng đã nhận được phán quyết có lợi từ Tòa án Tối cao Hàn Quốc.

Chia sẻ với truyền thông ngay sau khi có kết quả, ông Lee thừa nhận quãng thời gian bị cuốn vào kiện tụng khiến ông căng thẳng đến mức từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Tuy nhiên, một câu hỏi khiến ông quyết tâm theo đuổi đến cùng: "Vì sao việc một khách hàng mang đồ của chính mình đi sửa lại trở thành có tội?"

Theo đó, ngày 26/2 vừa qua, Tòa án Tối cao xứ Hàn đã hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm vốn đứng về phía nguyên đơn là Louis Vuitton trong vụ kiện yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm nhãn hiệu và bồi thường thiệt hại.

Người thợ gia công túi xách bị Louis Vuitton đâm đơn kiện (Ảnh Chosun Biz).

Từ "reform" túi hiệu đến cáo buộc xâm phạm thương hiệu

Ông Lee Kyung Han có 35 năm kinh nghiệm trong nghề sửa quần áo và có một cửa tiệm rộng khoảng 130 mét vuông với 4-5 nhân viên làm việc cùng nhau. Giai đoạn 2017-2021, ông Lee nhận reform (tái thiết kế) túi Louis Vuitton do khách hàng mang đến. Công việc của ông là tháo rời, tận dụng phần da và phụ kiện kim loại để tạo thành những chiếc túi hoặc ví có kích thước và kiểu dáng khác theo yêu cầu của khách hàng.

Tháng 2/2022, Louis Vuitton đệ đơn kiện ông Lee cho rằng hành vi này làm tổn hại đến chức năng nhận diện nguồn gốc và đảm bảo chất lượng của nhãn hiệu, từ đó cấu thành hành vi xâm phạm thương hiệu. Ông Lee cho biết ông khó hiểu khi nhận được đơn kiện, theo ông, việc chỉnh sửa đồ dùng vốn rất phổ biến, giống như chuyện sửa quần áo của cha mẹ để truyền lại cho con cái. Ông đặt câu hỏi: Vì sao chỉ vì đó là một chiếc túi xa xỉ mà việc cải tạo lại lại bị coi là vi phạm pháp luật?

Dịch vụ thiết kế túi mới từ túi hiệu cũ đã khá phổ biến ở Hàn Quốc và Việt Nam những năm qua (Ảnh minh hoạ/chụp màn hình).

Thua kiện ở hai cấp, nhưng thắng ở Tòa án Tối cao

Ở cả phiên sơ thẩm và phúc thẩm ông Lee đều thất bại. Tòa án khi đó nhận định rằng các sản phẩm sau khi cải tạo có khả năng được giao dịch trên thị trường đồ cũ, do đó có thể được xem là "hàng hóa" độc lập. Ngoài ra, tòa cho rằng người tiêu dùng thông thường có thể hiểu nhầm những sản phẩm này vẫn có nguồn gốc từ Louis Vuitton, vì vậy cấu thành hành vi sử dụng nhãn hiệu trái phép. Khi đó, người thợ này bị yêu cầu bồi thường 15 triệu won (hơn 270 triệu đồng).

Tuy nhiên, sau 4 năm kháng án, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã đưa ra cách nhìn khác về sự vụ này. Theo phán quyết mới, khi một sản phẩm được sửa đổi hoặc gia công theo ủy quyền của chính chủ sở hữu và chỉ nhằm mục đích sử dụng cá nhân, thì về nguyên tắc không được xem là "sử dụng nhãn hiệu" theo Luật Nhãn hiệu. Nếu không có ý định phân phối riêng ra thị trường, hành vi đó không thể bị coi là xâm phạm thương hiệu.

Mang túi đi làm mới thiết kế từng bị cho là xâm phạm thương hiệu (Ảnh minh hoạ/chụp màn hình).

Ông Lee cho rằng ở hai phiên tòa trước, ngay cả quyền tự do sử dụng tài sản của cá nhân cũng bị xem là trái pháp luật. Ông nói thêm rằng nhiều khách hàng từng lo lắng việc mang đồ đi sửa có thể gây rắc rối pháp lý, nhưng với phán quyết lần này, quyền đó đã được công nhận rõ ràng hơn.

Dù vậy, Tòa án Tối cao cũng nhấn mạnh một ngoại lệ quan trọng: Nếu chủ sở hữu đặt cải tạo sản phẩm với mục đích phân phối ra thị trường và xâm phạm nhãn hiệu, khi người thợ biết điều đó mà vẫn đồng ý tham gia, họ có thể phải chịu trách nhiệm liên đới. Ông Lee đồng tình với quan điểm này, theo ông, nếu sản xuất hàng loạt và đưa ra thị trường, đó rõ ràng là hành vi vi phạm. Tuy nhiên, việc sửa lại món đồ do khách hàng gửi gắm làm mới theo đúng nhu cầu cá nhân và trả lại cho họ là câu chuyện hoàn toàn khác.

Tuy vậy, vụ kiện kéo dài gần 4 năm đã tạo áp lực không nhỏ về chi phí kiện tụng lẫn tinh thần. Ông Lee thừa nhận mọi chuyện có thể kết thúc sớm nếu ông ngừng công việc của mình, nhưng vì tin rằng đây là vấn đề thuộc về lẽ thường, ông chọn cách theo đuổi công lý đến cùng.

Nếu không sản xuất hàng loạt và đưa ra thị trường, hoạt động này không thể bị xem là vi phạm nghiêm trọng (Ảnh minh hoạ/chụp màn hình).



Phán quyết lần này không chỉ mang ý nghĩa với riêng ông Lee, mà còn với nhiều người làm trong lĩnh vực sửa chữa và cải tạo hàng hoá xa xỉ tại Hàn Quốc. Theo ông, điều quan trọng nhất là nó khẳng định quyền của người tiêu dùng được tự do quyết định cách sử dụng tài sản của mình.

Trong bối cảnh thị trường hàng hiệu ngày càng phát triển, cùng xu hướng tái chế và cá nhân hóa sản phẩm lên ngôi, phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc được xem như một cột mốc quan trọng, đặt lại ranh giới giữa quyền bảo hộ thương hiệu và quyền định đoạt tài sản hợp pháp của người mua.

Nguồn: Chosun Biz