Khó phân biệt đây là Chi Pu hay tranh AI vẽ

Sau kỳ nghỉ Tết dài, makeup artist Hiwon vừa chia sẻ bộ ảnh hậu trường cho một hoạt động đầu năm của Chi Pu với caption đầy hào hứng: "Hôm nay khai cọ đầu xuân với mái tóc rộn ràng rạo rực quá". Quả thật, dân tình phải "đứng hình" vài giây khi ngắm nhìn nhan sắc của nữ ca sĩ trong loạt ảnh mới, không phải vì đẹp, mà vì... hoàn mỹ đến mức nghi ngờ đây có phải ảnh thật hay không!

Trong loạt hình, Chi Pu gây ấn tượng mạnh với mái tóc xoăn sóng lớn bồng bềnh, được tạo kiểu theo phong cách retro pha hiện đại. Từng lọn tóc được uốn rõ nét, có độ phồng và độ rơi mềm mại, ôm trọn gương mặt theo những đường cong tự nhiên. Phần mái được xử lý xoăn nhẹ, tách lọn mỏng và buông lơi trước trán, tạo hiệu ứng vừa cổ điển vừa gợi cảm. Tông màu nâu chocolate ấm áp sâu với ánh vàng đồng tự nhiên dưới đèn, tạo nên hiệu ứng như những bức tranh chân dung cổ điển. Tạo hình hoàn hảo, không một sợi tóc nào tóc nằm lệch chỗ giống như cách AI render những bức hình thời nay.

Đây cũng là một trong số ít lần Chi Pu tạo hình với kiểu tóc xoăn tương tự. Trước đó, nữ ca sĩ thường trung thành với tóc thẳng, tóc layer hoặc những kiểu xoăn nhẹ tự nhiên. Chính sự thay đổi lần này khiến hình ảnh của cô trở nên mới mẻ, mang màu sắc quốc tế và gợi liên tưởng đến những mỹ nhân Hollywood cổ điển.

Nếu mái tóc đã ảo diệu, thì lớp makeup của Chi Pu còn khiến người xem phải "nghi ngờ" thêm một lần nữa. Lối trang điểm đi kèm cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Lớp nền mịn lì nhưng vẫn giữ được độ căng bóng nhẹ, tạo cảm giác như da thật. Phần má được đánh phớt tông hồng đào, kết hợp highlight bắt sáng ở sống mũi và gò má khiến gương mặt thêm chiều sâu. Điểm nhấn nằm ở đôi mắt với layout tông nâu đồng ấm, eyeliner kéo dài nhẹ nhàng và hàng mi dày cong giúp ánh nhìn sắc nét nhưng không quá sắc sảo. Đôi môi bóng nhẹ tông cam đất tạo hiệu ứng căng mọng, góp phần hoàn thiện vẻ ngoài quyến rũ.

Ảnh: Trần Quốc Huy