Chiều ngày 26/2, BOSS chính thức trình làng bộ sưu tập Thu Đông 2026 tại Milan Fashion Week, quy tụ dàn khách mời đình đám toàn cầu. Đáng chú ý, đây cũng là show diễn của mùa này có đại diện Việt Nam tham dự chính là Isaac. Nam ca sĩ sinh năm 1988 khởi hành đến Ý hôm 24/2, từ loạt ảnh đầy lịch lãm tại sân bay giới mộ điệu đã bắt đầu "đặt ngôi sao hy vọng" cho sự xuất hiện của Anh Trai này ở trời Âu.

Isaac là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Milan Fashion Week mùa này cùng thương hiệu BOSS (Ảnh IGNV).

Không nằm ngoài dự đoán, show diễn lần này cũng có sự góp mặt của đại sứ toàn cầu David Beckham. Ngay sau khi bức ảnh chung của Isaac và siêu sao bóng đá người Anh được chính chủ đăng tải, cộng đồng mạng Việt Nam nhanh chóng xôn xao bởi 2 visual được nhận xét "một chín một mười". Nhiều khán giả không giấu được sự bất ngờ trước phong độ của Isaac khi đứng cạnh biểu tượng nhan sắc thế giới.

Khung hình chung đậm chất quý ông của Isaac và David Beckham (Ảnh IGNV).

Trong khung hình lan truyền, Isaac gây ấn tượng với vẻ ngoài lịch lãm, nam tính khi lựa chọn tone màu thu đông với áo khoác dáng peacoat thiết kế hai hàng khuy cổ điển. Bên trong, anh phối cùng sơ mi tối màu và cà vạt họa tiết, tạo nên tổng thể vừa trang nhã vừa hiện đại giúp "nam thần không tuổi" toát lên đầy vẻ tự tin.

Trong khi đó, David Beckham giữ phong độ với bộ suit nâu may đo tinh tế, kết hợp sơ mi trắng và cà vạt tối giản. Phong cách grooming đặc trưng giúp cựu danh thủ khẳng định vị thế biểu tượng thời trang nam giới. Sự đồng điệu về bảng màu trung tính và phong thái lịch lãm khiến ảnh chung của cả hai càng trở nên hút mắt. Trên hàng ghế đầu của dàn đại sứ, Beckham ngồi cạnh S.Coups - trưởng nhóm SEVENTEEN, tạo nên một combo visual được fan quốc tế liên tục chia sẻ.

David Beckham và S.Coups (SEVENTEEN) trước ống kính Getty (Ảnh Getty Images).

BOSS là một trong số ít thương hiệu cao cấp thường xuyên chào đón những đại diện Việt Nam tham dự Milan Fashion Week, trước đó có thể kể đến như Lương Thùy Linh hay Anh Tú Atus. Tại show diễn năm 2023 ghi nhận khoảnh khắc Anh Tú Atus bên cạnh Suho (EXO) cũng từng gây bão mạng xã hội, trở thành minh chứng rõ ràng cho sức hút của các nam thần Việt trên sân chơi quốc tế.

Anh Tú Atus và mỹ nam nhà EXO tại show BOSS tháng 9/2023 (Ảnh IGNV).

Việc Isaac tiếp tục nối dài danh sách đại diện Việt Nam xuất hiện tại Milan không chỉ cho thấy sự quan tâm của các thương hiệu lớn đối với thị trường Việt, mà còn khẳng định sức hút ngày một tăng của nghệ sĩ Việt trên bản đồ thời trang toàn cầu.