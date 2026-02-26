Mary-Kate và Ashley Olsen đây ư: Chuyện gì xảy ra với cặp song sinh quyền lực của làng thời trang vậy?

Mary-Kate và Ashley Olsen là cặp song sinh đình đám của Hollywood, từng lớn lên trước ống kính từ khi còn rất nhỏ và trở thành biểu tượng thời trang kín tiếng, quyền lực bậc nhất làng mốt. Sau khi rút lui khỏi diễn xuất, bộ đôi tập trung phát triển sự nghiệp thiết kế và gây tiếng vang với gu thẩm mỹ tối giản, đậm chất “quiet luxury” cùng thương hiệu cao cấp The Row. Mới đây, hai chị em bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi xuất hiện trong một bức hình chụp cho Louis Vuitton. Gương mặt có phần khác lạ cùng cách tạo dáng cứng khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự bàn tán của cộng đồng mạng xung quanh diện mạo lẫn phong cách của cặp song sinh quyền lực.

Bức hình viral MXH của Mary-Kate và Ashley Olsen. (Nguồn: Instagram)

Trong khung hình mới, Mary-Kate và Ashley Olsen xuất hiện với diện mạo khiến nhiều người giật mình. Gương mặt của bộ đôi bị nhận xét là cứng đờ và gần như “đóng khung” trong một biểu cảm nửa cười nửa không. Lớp makeup tối giản đến mức cặp lông mày bay màu, gần như biến mất hoàn toàn, khiến tổng thể khuôn mặt trông lại càng "dị". Cách hai chị em áp tay vào nhau, phô diễn loạt nhẫn vàng oversized cùng bộ móng đỏ dài nhọn khiến khung hình tăng thêm vẻ... đáng sợ hơn là nghệ thuật.

Tuy nhiên, thực chất, đây chỉ là bức hình chế từ một fanpage chuyên chế ảnh của người nổi tiếng. Có lẽ vì đã chế cho mặt cặp song sinh quá đỗi khác lạ mà bức hình này viral hơn hẳn, nhận được lượng tương tác khủng so với các post trước đó trên page.

Netizen bàn tán sôi nổi dưới bức hình của Mary-Kate và Ashley Olsen. Tuy nhiên, nhiều người cũng nhận ra đây là sản phẩm AI.

Nhận thấy độ hot đột biến của chủ đề cặp song sinh này, fanpage đã lập tức chế thêm các hình ảnh khác với khuôn mặt y chang, chỉ thay đổi trang phục...

... hoặc tư thế tay. (Ảnh: Facebook)

Bên cạnh thành công vang dội của The Row, Mary-Kate và Ashley Olsen còn tiếp tục mở rộng đế chế thời trang của mình với hai dòng sản phẩm khác. Elizabeth and James ra đời như một phiên bản “dễ thở” hơn, hướng đến phân khúc bình dân nhưng vẫn giữ được tinh thần thanh lịch, hiện đại. Trong khi đó, Olsenboye (thường được biết đến với tên Olsenboys) lại nhắm thẳng tới giới trẻ, mang màu sắc năng động và cá tính.

Không chỉ mát tay trong kinh doanh và thiết kế, cặp song sinh nhà Olsen còn được xem là những fashion icon hàng đầu của Hollywood. Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ hay dạo phố, những bộ trang phục họ lựa chọn đều nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán và tạo hiệu ứng xu hướng. Đặc biệt, hai chị em còn được coi là người tiên phong đưa phong cách boho chic trở lại mạnh mẽ, với tinh thần phóng khoáng, cổ điển và đậm chất nghệ sĩ.