Đến khi 47 tuổi, tôi cũng muốn diện đồ đơn giản mà chuẩn thanh lịch như Lee Bo Young

Lee Bo Young là một trong những nữ diễn viên Hàn Quốc vô cùng quen thuộc đối với khán giả xem phim truyền hình. Thời trẻ, Lee Bo Young gây thương nhớ với nhan sắc trong trẻo, tươi sáng. Theo thời gian, nét đẹp mong manh thời thanh xuân của Lee Bo Young được thay thế bằng vẻ mặn mà, cùng khí chất sang trọng tuổi U50.

Điều đáng ngưỡng mộ ở Lee Bo Young không chỉ là phong độ nhan sắc đẹp theo cách riêng trong mỗi độ tuổi, mà còn bởi style đơn giản mà vô cùng cuốn hút. Lee Bo Young diện các item cơ bản mà chị em nào cũng dễ bắt gặp khi đi mua sắm, rồi kết hợp chúng một cách khéo léo, từ đó giúp khí chất của phụ nữ U50 trở nên tỏa sáng.

Cardigan luôn là mẫu áo đặc trưng của mùa xuân. Lee Bo Young đã kết hợp phiên bản áo cardigan mỏng cùng áo thun đen xuyệt tông. Nữ diễn viên trẻ hóa cả bộ trang phục bằng cách kết hợp combo áo với quần jeans xanh ống suông. Tổng thể trang phục vẫn giữ nguyên độ tinh tế, thanh lịch nhờ thao tác sơ vin, túi xách và giày màu đen.

Trong những buổi dạo phố cuối tuần, một set đồ đồng bộ, mang tông màu be sẽ giúp phụ nữ U50 có được vẻ ngoài sành điệu mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Chiếc áo trắng layer bên trong giúp cân bằng tổng thể trang phục. Túi xách họa tiết hoàn thiện tổng thể trang phục tươi tắn, nhưng không làm giảm sự hài hòa của tổng thể.

Chân váy lụa là lựa chọn hoàn hảo dành cho phụ nữ U50 vì độ sang trọng, nữ tính mà item này mang lại. Lee Bo Young khéo léo kết hợp mẫu chân váy cùng với áo sơ mi kẻ, tạo nên set trang phục trẻ trung, hiện đại. Đôi giày mary jane mang đến nhiều công dụng hơn chị em tưởng, đó là giúp nâng tầm vẻ yêu kiều, sang chảnh và còn hoàn thiện outfit tinh tế.

Chị em có thể ghim set đồ màu nâu bên trên để áp dụng mỗi khi trời lạnh, bởi cách phối đồ này sẽ không lỗi mốt. Sự kết hợp giữa áo và quần dài đồng bộ, cùng mẫu áo đồng chất liệu bên trong đã tạo nên tổng thể trang phục ấm áp, hài hòa. Tổng thể outfit lại càng thêm thời thượng nhờ đôi boots cao cổ.

Kết hợp hai item hết sức cơ bản là áo thun màu trắng và quần denim sẫm màu với nhau, Lee Bo Young đã có được tổng thể trang phục trẻ trung, năng động. Ngoài ra, bộ đôi basic này còn rất phù hợp với phụ nữ ở độ tuổi U50. Các mẫu giày ăn nhập hoàn hảo với combo đơn giản bao gồm sandal, sneaker trắng hoặc giày búp bê mũi tròn.

Lee Bo Young cho thấy khả năng hack tuổi của cardigan mỏng bằng set đồ mang tông màu trắng và be làm chủ đạo. Sự kết hợp giữa combo áo trắng và quần màu be đã tạo nên tổng thể trang phục nữ tính, dịu dàng nhưng vẫn rất thanh lịch. Ngay cả khi tối giản phụ kiện, Lee Bo Young vẫn có được vẻ ngoài cuốn hút.

Ưu điểm của set đồ đồng bộ vải dạ không chỉ dừng lại ở khả năng giữ ấm, mà còn là sự thời thượng, không bao giờ lỗi mốt mà kiểu trang phục này đem tới cho phong cách. Điểm nhấn của outfit Lee Bo Young đang diện chính là chiếc áo dạ lửng giúp tôn dáng cao ráo, thanh thoát, đồng thời hack tuổi hiệu quả. Lee Bo Young layer bên trong chiếc áo màu trung tính để tạo sự đồng điệu cho cả tổng thể trang phục.

Áo sơ mi kẻ cũng là một trong những item đẹp mãi với thời gian, đồng thời phù hợp với nhiều độ tuổi. Lee Bo Young phát huy tối ưu khả năng trẻ hóa style của áo sơ mi kẻ bằng cách kết hợp cùng quần jeans xanh. Thao tác sơ vin là cách đơn giản nhất để tạo sự gọn gàng, tôn dáng.

Áo gile là item cơ bản mà phụ nữ tuổi trung niên nên có. Lee Bo Young diện mẫu áo này cùng quần jeans thay vì quần âu, từ đó tạo nên tổng thể trang phục trẻ trung, phóng khoáng. Áo gile tôn dáng rất hiệu quả, ngay cả khi chị em không sơ vin.

Combo áo len trắng và quần jeans xanh luôn đẹp bất bại theo năm tháng. Sự kết hợp này giúp nhân đôi độ trẻ trung, tươi sáng. Muốn tạo điểm nhấn nổi bật cho combo này, chị em nên chọn túi xách màu nổi hoặc giày tông màu nâu, đỏ hoặc xanh dương.

Ảnh: Instagram của nhân vật