Từ cô bé ngây thơ trong Stranger Things ngày nào, Sadie nay đã "trổ mã" ngoạn mục, ngày càng thăng hạng visual và trở thành bóng hồng xinh đẹp.

Không ít khán giả ưu ái gọi nữ diễn viên là "công chúa Disney đời thực", thậm chí ví von là "kỳ quan thế giới thứ 8" trong những lần xuất hiện mới đây. Đường nét hoàn hảo cùng thần thái cuốn hút khiến Sadie Sink dễ dàng chiếm trọn spotlight trong mọi khung hình, không quá khi nói nữ diễn viên sở hữu màn dậy thì thành công bậc nhất Hollywood.

Sadie Sink trong Stranger Things gắn liền với hình tượng ngây thơ, đáng yêu. (Ảnh: Instagram)

Mới đây, tại thảm đỏ EE BAFTA Film Awards 2026 diễn ra ở London, Sadie Sink bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận khi loạt hình ảnh của cô viral khắp cõi mạng. Nữ diễn viên xuất hiện với nhan sắc rạng rỡ, thần thái vừa thanh tao vừa cuốn hút, khiến netizen không tiếc lời khen ngợi.

Sadie lựa chọn một thiết kế đầm quây màu xanh sage dịu mắt, phom dáng cổ điển với phần thân trên ôm sát tôn vòng eo thon gọn và chân váy xòe dài chạm mắt cá, tạo hiệu ứng bồng bềnh như nàng thơ bước ra từ truyện cổ tích. Thiết kế cut-out sau lưng cùng chi tiết nơ nhỏ tinh tế ở ngực kết hợp với chất liệu satin bắt sáng càng làm tổng thể thêm sang trọng, quyến rũ. Set đồ không quá cầu kỳ nhưng đủ lộng lẫy, khí chất giúp mỹ nhân Gen Z toả sáng giữa thảm đỏ danh giá.

Vẻ đẹp khiến ai nhìn cũng phải xao xuyến của Sadie Sink tại thảm đỏ BAFTA 2026. (Ảnh: Instagram)

Mỹ nhân sinh năm 2002 đẹp tựa công chúa từ trong truyện bước ra. (Nguồn: glamourgermany)

Ở tuổi 24, Sadie Sink sở hữu visual khiến người đối diện bị mê hoặc. Ngôi sao trẻ gây ấn tượng với sống mũi cao thanh thoát, đôi môi đầy đặn tự nhiên và phần xương hàm mềm mại nhưng vẫn đủ sắc nét để tạo chiều sâu. Khi cười, những đường nét ấy càng trở nên sinh động, giúp cô toát lên thần thái thật ngọt ngào và cuốn hút.

Một trong những điểm đặc trưng làm nên sức hút riêng của cô chính là mái tóc cam rực rỡ nổi bật, hòa quyện hoàn hảo cùng đôi mắt xanh hiếm có – sự kết hợp chỉ xuất hiện ở khoảng 0,17% dân số thế giới. Gam màu tóc ấm áp càng tôn lên làn da sáng và những đường nét thanh tú trên gương mặt, tạo nên tổng thể nổi bật trong sự hài hoà. Bên cạnh đó, nét đẹp lai ba dòng máu Anh - Đức và Ireland mang đến cho cô thần thái sang trọng, pha trộn giữa cổ điển và hiện đại.

Đường nét vô cùng hoàn hảo, khiến nhan sắc ngày càng thăng hạng của Sadie Sink (Ảnh: Instagram)

Loạt khoảnh khắc đời thường xinh đẹp giúp Sadie Sink được ví như "mỹ nhân thế hệ mới" của Hollywood. (Ảnh: X)

Không quá khi nói rằng ngôi sao Stranger Things đang ở thời điểm được xem là đỉnh cao nhan sắc, khi mỗi lần xuất hiện đều nhanh chóng gây sốt mạng xã hội. Visual thăng hạng rõ rệt cùng thần thái ngày càng sang trọng giúp cô trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu lớn săn đón. Từ thảm đỏ danh giá đến các chiến dịch quảng bá, Sadie luôn mang đến hình ảnh thanh lịch, trẻ trung và quyến rũ. Không chỉ là diễn viên triển vọng, cô còn dần khẳng định vị thế như một biểu tượng phong cách mới của thế hệ trẻ Hollywood.

Loạt thương hiệu lớn như BVLGARI, Chanel, Prada, Armani... đều đang để ý đến Stranger Things. (Ảnh: Instagram)