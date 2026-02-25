Mẫu Việt nặng 35kg tự tin khoe eo mỏng dính, thẳng thắn đáp trả khi bị nói “trông sợ”

Đỗ Hương Giang là một trong những gương mặt mẫu Việt gây ấn tượng mạnh nhờ vẻ đẹp sắc sảo, ánh nhìn lạnh cùng thần thái đậm chất high fashion. Sở hữu thân hình mảnh mai đúng chuẩn “model size 0”, cô nhanh chóng được giới mộ điệu chú ý sau khi tham gia The New Mentor. Tuy nhiên, cũng chính vì theo đuổi hình tượng thời trang cao cấp, vóc dáng siêu gầy của người đẹp sinh năm 1999 nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Trước những ý kiến trái chiều, nữ người mẫu không né tránh mà thẳng thắn chia sẻ quan điểm, đồng thời tự tin khoe thân hình mỏng tang như một tuyên ngôn cá nhân, khẳng định lựa chọn hình thể là định hướng nghề nghiệp và phong cách mà cô theo đuổi.

Đoạn video catwalk dưới mưa hút hơn 1,7 triệu lượt xem của Hương Giang. (Nguồn: huonggiangtrump)

Trong khoảnh khắc sải bước trên phố, Hương Giang gây ấn tượng với vóc dáng mảnh mai cùng tỷ lệ cơ thể siêu thực. Thân hình thanh thoát, tay chân thon dài cùng khung xương nhỏ khiến tổng thể càng thêm nổi bật giữa khung cảnh đời thường. Đặc biệt, vòng eo mỏng dính, phẳng lì và gần như “lọt thỏm” giữa phần hông và lồng ngực càng làm nổi bật body ấn tượng. Nữ người mẫu lựa chọn set đồ đen tối giản gồm áo crop top và chân váy dài ôm mềm mại, thiết kế cạp trễ khéo léo khoe trọn vòng hai siêu nhỏ cùng đường thắt eo sắc nét.

Vòng eo siêu nhỏ, thân hình mảnh khảnh của nữ người mẫu khiến nhiều người phải trầm trồ.

Giữa những luồng ý kiến trái chiều xoay quanh vóc dáng, Đỗ Hương Giang lại khiến cộng đồng mạng thích thú khi đáp trả đầy thẳng thắn: “Người sợ cứ sợ, người thích cứ thích” . Thay vì né tránh, nữ người mẫu chọn cách đối diện bằng thái độ nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, cho thấy sự tự tin với hình thể của mình. Cô cũng chia sẻ rằng chuyện cân nặng nay tăng mai giảm là điều hoàn toàn bình thường, quan trọng là cảm thấy yêu và thoải mái với chính cơ thể mình.

Hương Giang thẳng thắn đáp trả giữa những ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng về vóc dáng của người đẹp.

Hương Giang từng nhiều lần gây sốt với vóc dáng đẹp như AI, được ví sở hữu "khung xương đẹp nhất Việt Nam".

Thân hình mảnh mai quá mức của Hương Giang không ít lần thu hút sự chú ý từ dân mạng vì nhìn chưa chắc đã được 35kg. Đôi chân dài nhưng khẳng khiu, cánh tay gầy và phần khung xương lộ rõ, vòng eo siêu nhỏ khiến nhiều người cho rằng vóc dáng của nữ người mẫu đang ở mức “đáng báo động”. Mỹ nhân sinh năm 1999 cũng từng phải lên tiếng trấn an, khẳng định cô “gầy vui, gầy khỏe” chứ không hề gặp vấn đề sức khỏe như nhiều đồn đoán. Thí sinh của chương trình The New Mentor cũng từng tiết lộ thân hình hiện tại là kết quả của quá trình ăn uống theo chế độ eat clean nghiêm ngặt, kết hợp tập luyện đều đặn để giữ form người chuẩn phục vụ công việc.