Ở tuổi 41, Đinh Ngọc Diệp luôn năm trong top những mỹ nhân mang vẻ đẹp thách thức thời gian của Vbiz. Mới đây, bà xã của Victor Vũ tiếp tục nhận về cơn mưa lời khen khi đoạn video quay cận cảnh gương mặt được chia sẻ trên mạng xã hội. Ở góc máy gần, làn da mịn màng, đường nét thanh tú cùng ánh mắt dịu dàng của nữ diễn viên vẫn giữ nguyên nét tươi tắn như thuở mới vào nghề. Không chỉ gây ấn tượng bởi visual trẻ trung, cô còn khiến người xem xuýt xoa với vòng eo mỏng dính dù đã trải qua 2 lần sinh nở.

Đoạn video Đinh Ngọc Diệp quay cận cảnh nhan sắc hút hơn 1,6 triệu lượt xem. (Nguồn: dinhngocdiep11)

Đinh Ngọc Diệp diện một set đồ ôm sát với thiết kế hai dây bản mảnh, tông màu tối phối viền nâu tạo điểm nhấn cá tính. Phần áo dáng corset có đường khóa kéo chạy dọc thân trước không chỉ tăng thêm nét hiện đại mà còn tôn lên vòng eo nhỏ xíu, phẳng lì đáng ngưỡng mộ. Khi giơ tay chuyển động, vòng hai thon gọn của cô càng lộ rõ, mảnh mai nhưng vẫn săn chắc, cho thấy sự chăm chút kỹ lưỡng cho vóc dáng. Kiểu tóc tết lệch mềm mại cùng phụ kiện bông tai ánh kim giúp tổng thể thêm phần nổi bật. Ở tuổi ngoài 40, việc giữ được vòng eo nhỏ gọn và đường cong cân đối như vậy thực sự khiến nhiều người phải xuýt xoa ngưỡng mộ.

Vòng eo săn chắc, thon gọn của bà xã Victor Vũ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. (Nguồn: FBNV)

Đường nét trẻ trung, rạng rỡ cùng làn da mịn màng khiến nhiều người không tin Đinh Ngọc Diệp đã 41 tuổi. (Nguồn: FBNV)

Netizen tấm tắc khen ngợi trước sắc vóc trẻ mãi không già của Đinh Ngọc Diệp. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng nữ diễn viên so với 20 năm về trước vẫn không có gì thay đổi.

Ở tuổi ngoài 40, có thể thấy Đinh Ngọc Diệp ngày càng nhuận sắc, xinh đẹp và rạng rỡ hơn. Nữ diễn viên vẫn giữ được làn da căng bóng, mịn màng và gần như không thấy dấu vết tuổi tác. Gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng nụ cười tươi tắn giúp cô luôn toát lên vẻ trẻ trung đầy sức sống mỗi khi xuất hiện trước ống kính. Không chỉ ghi điểm ở visual, vóc dáng thon gọn và cân đối cũng là lợi thế lớn giúp Đinh Ngọc Diệp tự tin chinh phục nhiều kiểu trang phục ôm sát. Từ những bộ cánh đi sự kiện hay những khoảnh khắc đời thường, phu nhân "đạo diễn trăm tỷ" đều tạo thiện cảm với nguồn năng lượng tươi mới, rạng rỡ hiếm có.