Đời khi không có filter: Dương Mịch lộ nhan sắc thật khi bị bắt gặp ở Milan

Dương Mịch đang có lịch trình đến Ý chuẩn bị cho show diễn của Prada mà cô lần đầu tham gia dưới tư cách Đại sứ của hãng. Xuất hiện tại Milan Fashion Week, Dương Mịch đáng lẽ ra đã có một chuyến đi tròn vai như nhiều lần trước, thế nhưng, loạt ảnh chụp bằng cam thường do người qua đường ghi lại bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội xứ Trung đã khiến cô trở thành tâm điểm bàn tán.

Khác với hình ảnh lung linh quen thuộc dưới ánh đèn sân khấu hay qua lớp chỉnh sửa kỹ lưỡng, những khung hình "không filter" lần này cho thấy một diện mạo có phần khác biệt. Hào quang của "hoa đán 85" dường như giảm nhiệt đáng kể. Dương Mịch lộ rõ vẻ mệt mỏi giữa lịch trình dày đặc đến mức không ít cư dân mạng thừa nhận họ phải nhìn kỹ mới nhận ra cô.

Ảnh từ ekip công bố trước lịch trình Milan và ảnh đời thường của Dương Mịch đang được so sánh (Ảnh Xiaohongshu).

Trong ảnh cam thường, rãnh cười của Dương Mịch lộ khá rõ, kéo dài từ gò má xuống khóe miệng và xuất hiện ngay cả khi cô không cười nói. Lớp nền trang điểm dày dường như không che được khuyết điểm, thậm chí còn bị mốc nhẹ, làm các đường nét càng thêm nổi bật.

Đường viền hàm không còn sắc nét như trước, phần đuôi mắt có dấu hiệu hơi trễ xuống, tổng thể gương mặt khá tối so với bình thường. So với hình ảnh trẻ trung trong những năm đầu sự nghiệp, sự thay đổi theo thời gian là điều khó tránh, tuy nhiên, dưới ống kính của người qua đường, nhiều người cho rằng nữ diễn viên trông già hơn tuổi thật phải đến vài phần.

Rãnh cười sâu làm lộ dấu hiệu tuổi tác của nữ diễn viên đình đám (Ảnh Xiaohongshu).

Đánh giá về loạt ảnh này cũng chia thành hai luồng rõ rệt, một bộ phận khán giả cho rằng đây đơn giản là dấu hiệu tuổi tác bình thường của một nghệ sĩ đã hoạt động nhiều năm, không ai có thể mãi giữ diện mạo tuổi đôi mươi. Nhưng cũng có ý kiến thẳng thắn nhận xét rằng hình ảnh "đỉnh lưu" của Dương Mịch lâu nay phần lớn được củng cố bởi ánh sáng, góc chụp và chỉnh sửa hậu kỳ.

Một số bình luận còn mở rộng vấn đề sang sự nghiệp của cô những năm gần đây. Trang Sohu nhận xét, thay vì tạo dấu ấn bằng vai diễn đột phá, Dương Mịch đang dành nhiều thời gian cho lĩnh vực thời trang, quảng cáo và các hoạt động thương mại. Khi tác phẩm thiếu điểm nhấn, sự chú ý của công chúng dễ dồn vào ngoại hình và khi vẻ ngoài không còn hoàn hảo tuyệt đối, tranh cãi là điều khó tránh.

Dương Mịch trông khá mệt mỏi với lịch trình nước ngoài, làm dấy lên thảo luận về tuổi tác (Ảnh Xiaohongshu).

Câu chuyện của Dương Mịch không phải trường hợp hiếm trong showbiz hiện tại. Trong thời đại mạng xã hội, hình ảnh được trau chuốt kỹ lưỡng có thể tạo nên một hình tượng hoàn hảo, nhưng chỉ một khoảnh khắc cam thường cũng đủ làm dấy lên làn sóng bàn luận. Với những nghệ sĩ duy trì độ nóng bằng tần suất xuất hiện dày đặc tại các sự kiện, áp lực giữ gìn ngoại hình gần như trở thành yếu tố sống còn.