Áo khoác của Saint Laurent đang khiến cả cõi mạng phải ồn!

Giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng The Lyst Index, trong quý IV năm 2025, Saint Laurent chính thức trở thành cái tên được săn đón nhất năm 2026. Đây không phải cú "ăn may" theo mùa, mà là thành quả của một chiến lược thẩm mỹ nhất quán: trung thành với bảng màu trung tính vượt thời gian, phom dáng sắc sảo, cấu trúc gọn ghẽ và tinh thần gợi cảm rất đặc trưng của YSL.

Saint Laurent là brand hot nhất quý IV năm 2025. (Nguồn: The Lyst Index)

Dưới thời Giám đốc Sáng tạo Anthony Vaccarello, Saint Laurent càng khẳng định rõ bản sắc: tối giản nhưng không tối thiểu, sexy nhưng không phô trương. Những thiết kế của nhà mốt Pháp luôn mang tinh thần quyền lực mềm, nơi người mặc không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ vẫn đủ để tạo nên sức hút.

Chính tinh thần ấy đã giúp Saint Laurent liên tục tạo ra những item "it-piece" có khả năng phủ sóng mạnh mẽ trên street style lẫn mạng xã hội. Và giữa làn sóng đó, chiếc áo khoác thuộc bộ sưu tập Resort 2026 nổi lên như một minh chứng rõ ràng cho công thức thành công của thương hiệu.

Mẫu áo jacket nhà Saint Laurent có giá khoảng 90 triệu đồng. (Nguồn: Sant Laurent)

Thoạt nhìn, đây chỉ là một chiếc jacket mang hơi hướng athletic với gam màu be phối navy. Nhưng đặt trong hệ mỹ học của Saint Laurent, nó trở thành tuyên ngôn hoàn hảo cho xu hướng sporty-luxe đang lên ngôi. Phom vai rủ tạo độ phóng khoáng, cổ đứng sắc nét tăng cảm giác mạnh mẽ, trong khi bảng màu trung tính giữ trọn tinh thần thanh lịch.

Điểm đắt giá nhất của thiết kế nằm ở phần khóa kéo CASSANDRE – chi tiết logo YSL lồng vào nhau được tạo hình ngay trên đầu zipper, thay cho kiểu khóa kéo kim loại thông thường. Khi kéo lên, biểu tượng ấy nằm gọn ở trung tâm thân áo như một "chữ ký" tinh tế của nhà mốt Pháp. Không phô trương theo kiểu in logo cỡ lớn, cũng không chạy theo xu hướng monogram phủ kín bề mặt, Saint Laurent chọn cách đặt dấu ấn ở đúng vị trí vừa đủ để tạo điểm nhấn.

Từ Rihanna đến các influencer nổi tiếng, ai cũng “đổ gục” trước thiết kế mang tinh thần thể thao khỏe khoắn nhưng vẫn giữ trọn nét sang trọng, thời thượng. (Nguồn: Instagram)

Bên cạnh đó, phần thêu "Saint Laurent" trên ngực được xử lý nhỏ gọn, sắc nét và tiệp màu với tổng thể, tạo cảm giác cao cấp thay vì gây rối mắt. Chính sự tiết chế này mới là điều làm nên đẳng cấp: người am hiểu thời trang sẽ nhận ra ngay lập tức, còn tổng thể vẫn giữ được tinh thần tối giản đặc trưng. Đó là kiểu nhận diện thương hiệu không cần ồn ào, nhưng đủ sức khiến giới mộ điệu "gật đầu" chỉ trong một ánh nhìn.

Không thể bàn cãi trước sức hút của em áo jacket của nhà Saint Laurent. (Nguồn: Instagram)

Không chỉ ghi điểm ở thiết kế, chiếc áo khoác này còn được lòng giới mộ điệu nhờ khả năng "cân" nhiều phong cách khác nhau. Bạn có thể mix cùng chân váy mini để tạo vibe sporty-girl cá tính, phối với quần âu ống suông cho bản phối high–low hiện đại, hay layer bên trong một chiếc tank top để tăng độ phóng khoáng. Tuy nhiên, combo được ưa chuộng nhất vẫn là áo khoác Saint Laurent đi cùng quần jeans xanh basic. Sự kết hợp này tạo nên tổng thể khỏe khoắn, năng động nhưng vẫn cực kỳ trendy, đúng tinh thần effortless chic mà fashionista theo đuổi. Chỉ cần thêm một đôi sneakers hoặc túi da tối giản, outfit đã đủ chuẩn street style mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ.

