Màn catwalk xiêu vẹo của người mẫu nóng bỏng tại show Gucci bị mỉa mai

Tuần lễ thời trang Milan đang bước vào những ngày sôi động nhất, khi show diễn của loạt thương hiệu đình đám dần được diễn ra. Và trong đó, không thể không nhắc đến show diễn ra mắt BST Gucci Primavera của nhà mốt đình đám nước Ý. Bên cạnh dàn khách mời hùng hậu, cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại show diễn chính là Emily Ratajkowski.

Màn catwalk gây khó hiểu của Emily Ratajkowski. (Nguồn: Dazed)

Được biết, Emily Ratajkowski là một trong nhiều gương mặt quen thuộc trên sàn diễn của Gucci. Tại show diễn lần này, Ratajkowski gây chú ý khi "đổi gió" với kiểu tóc nâu búi cao khá lạ mắt – khác hẳn hình ảnh quen thuộc với mái tóc dài buông xõa thường thấy. Đồng hành cùng diện mạo mới là chiếc váy ôm sát đính đá lấp lánh, tôn trọn đường cong. Phần tóc được xử lý mượt mà, đặc biệt là mái xéo mang vibe thập niên 2010, tạo cảm giác vừa hoài niệm vừa sắc sảo.

Chiéc váy bạc lấp lánh tôn lên đường cong quyến rũ của nữ người mẫu. (Nguồn: Getty)

Đôi bông tai dáng dài, giày cao gót nạm pha lê và chiếc ví mini tí hon giúp tổng thể thêm phần hoàn chỉnh. Cô còn layer hai vòng tay lấp lánh cùng một thiết kế nhẫn ôm sát cổ tay, tạo điểm nhấn bắt sáng mỗi khi chuyển động. Lối trang điểm tiếp tục theo đuổi tinh thần quyến rũ pha chút nổi loạn: mắt khói đen sắc sảo kết hợp son nude bóng, vừa gợi cảm vừa hiện đại.

Layout makeup của người đẹp mang nét quyến rũ pha chút nổi loạn. (Nguồn: Getty)

Tuy nhiên, điều khiến dân tình phải ồn lại không hoàn toàn đến từ bộ váy. Khi đoạn clip Emily sải bước trên sàn diễn được lan truyền trên mạng xã hội, phần bình luận nhanh chóng "bẻ lái". Một video do Dazed đăng tải đã thu về loạt ý kiến vừa thẳng thắn vừa mỉa mai khi dáng catwalk của Emily trông xiêu vẹo, không phù hợp với một sàn runway cao cấp và chuyên nghiệp như show của Gucci.



Dáng đi catwalk của nữ người mẫu. (Nguồn: Instagram)

Một số bình luận top đầu mang tính châm biếm: "Khi bạn phải giả vờ như mình không say" hay "Vibe như đang tạo nhân vật trong GTA" . Có người thẳng thắn hơn: "Tôi yêu cô ấy, nhưng đây không phải một màn trình diễn thời trang."

Được biết, show diễn tại Milan lần này cũng đánh dấu mà ra mắt đầu tiên diễn đầu tiên của Gucci dưới thời giám đốc sáng tạo mới – Demna, người từng gắn liền với Balenciaga. Trong phần ghi chú show, Demna cho biết tầm nhìn của anh dành cho Gucci được xây dựng xoay quanh "tinh thần thực tế". Anh muốn Gucci trở nên "nhẹ hơn, mềm mại hơn, tinh tế hơn, cầu kỳ hơn, giàu cảm xúc hơn, thậm chí đôi khi phi lý một chút". Theo Demna, anh không muốn Gucci mang nặng tính học thuật, mà phải là một cảm giác, thứ chạm vào cảm xúc thay vì lý trí.

Một số mẫu thiết kế nằm trong BST Thu/Đông 2026 của Gucci được trình diễn tại Milan. (Nguồn: Gucci)

Có vẻ, dưới triều đại mới, Gucci đang không chỉ trình làng một bộ sưu tập mà còn mở ra những cuộc tranh luận mới về bản sắc và tương lai của nhà mốt Ý.

