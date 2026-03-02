Được hội mặc đẹp “lăng xê”, BST UNIQLO and JW ANDERSON Xuân/Hè 2026 “tăng nhiệt” trên khắp mạng xã hội.

Sau cú hích Xuân/Hè 2025 với Áo Sơ Mi Oxford và Áo Polo vải Dry Pique được săn đón khắp mọi mặt trận, màn bắt tay giữa UNIQLO và NTK Jonathan Anderson chính thức trở lại, tiếp tục khuấy đảo "đường đua" màu xuân hè năm nay. Nếu năm ngoái, bộ sưu tập là bản tuyên ngôn cho tinh thần preppy tối giản, thì năm nay lại là một bước nâng cấp rõ rệt: vẫn phong cách học đường Anh Quốc đặc trưng, nhưng thêm cảm hứng từ các môn thể thao dưới nước, năng động hơn, tự do hơn và phóng khoáng hơn.

Dẫn đầu đường đua Xuân/Hè 2026 là Bim Nguyễn và cách cô nàng mở màn cho BST mùa này không chỉ đến từ màu sắc mà còn ở tư duy layering. Công thức của Bim là bắt đầu từ những item cơ bản như Áo Mini T-shirt và Quần Túi Hộp để tạo vẻ ngoài thoải mái, trẻ trung và hơi hướng phi giới tính. Khi khoác thêm Blazer Miracle Air, outfit lập tức trông chỉn chu và sắc nét hơn, nhưng vẫn gọn nhẹ và dễ di chuyển. Đây là kiểu layering mặc đi học, đi làm hay dạo phố đều hợp.

Song song đó, chiếc đầm hai màu (bicolor dress) trở thành điểm phá cách: đủ mềm mại để giữ nét nữ tính, nhưng cũng đủ linh hoạt để biến hóa theo hướng cá tính hơn bằng cách layer cùng Áo Sơ Mi Boxy.

Với tín đồ thời trang không muốn mùa Hè trôi qua với các gam màu trung tính an toàn, tham khảo ngay gợi ý đến từ Ngòng Ngọc. Cô nàng khai thác triệt để bảng màu Xuân/Hè 2026 qua 2 món đồ Áo Mini T-shirt và Quần Shorts. Không cần công thức quá phức tạp, Ngòng Ngọc vẫn khiến loạt item cơ bản này trở nên cuốn hút theo đúng tinh thần Prep meets Play. Từ xanh đất sét mát mắt, vàng bơ ngọt nhẹ đến tông cam cháy nổi bật, chỉ cần thay đổi sắc độ với các thiết kế đến từ BST UNIQLO and JW ANDERSON Xuân/Hè 2026 là tổng thể đã mang một mood hoàn toàn khác.

Chỉ với 3 chiếc áo, 3 chiếc quần, cùng một số phụ kiện cơ bản nhưng không thiếu điểm nhấn như mũ lưỡi trai, tất cao cổ, Ngòng Ngọc đã có cho mình 7749 outfit nổi bật, đúng chất Xuân/Hè rực rỡ và tự do.

Đúng tinh thần dễ mặc nhưng không đơn điệu của mùa Xuân/Hè, bộ đôi Huybe - Bách Liên lại mang đến một phiên bản gần gũi, nơi preppy được ứng dụng vào những khoảnh khắc hẹn hò, dạo phố hay picnic cuối tuần.

Với Huyybe, áo Polo Dry Pique và Áo Sơ Mi trở thành nền tảng cho những bản phối linh hoạt, trong khi Quần Easy Short và Quần Jeans Dáng Baggy mang lại cảm giác thoải mái đúng tinh thần mùa mới. Điểm thú vị nằm ở cách layer nhẹ như buộc áo khoác ngang vai hay phối cùng phụ kiện cơ bản, giúp tổng thể giữ được chất học đường hiện đại mà không quá cầu kỳ.

Phối đồ thật gọn nhẹ mà vẫn cá tính cho cặp đôi xuống phố mùa Xuân/Hè? Quá dễ với Huyybe và Bách Liên rồi! Từ cách kết hợp các kiểu trang phục với phom dáng cực kỳ thoải mái, dễ ứng dụng với các lựa chọn màu sắc không thể sinh động hơn, các thiết kế của UNIQLO and JW ANDERSON chính thức góp mặt vào danh sách không thể thiếu của hội mặc đẹp mùa này!

Đồng điệu với tinh thần học đường hiện đại như Huyybe, Bách Liên cũng ưu tiên xoay quanh ba item "preppy kinh điển": Áo Polo, Áo Sơ Mi Dáng Boxy và Quần Jeans - dễ mặc, dễ mix và gần như không bao giờ lỗi thời.

Với cô nàng genZ Ánh Dương, Xuân/Hè là câu chuyện của sự thoải mái và những gam màu tươi sáng. Easy Short kết hợp cùng Mini T-shirt tạo nên combo cơ bản nhưng cực kỳ hợp với nhịp sống năng động. Khoác thêm Sơ Mi Boxy để tăng điểm nhấn hay Áo Blouson Kéo Khoá là đủ để có trọn bộ combo hoàn hảo cho những ngày nắng gắt hay mưa bất chợt.

Chỉ với vài item chủ đạo, thêm thắt phụ kiện nón kèm balo và cách layering linh hoạt, outfit mùa Hè của Ánh Dương trở nên dễ mặc, dễ ứng dụng và luôn sẵn sàng cho mọi kế hoạch trong ngày, từ đi học, dạo phố đến những chuyến đi ngắn cuối tuần.

Lên lịch với hội bạn thân, ghé cửa hàng sớm và chốt ngay thiết kế yêu thích trước khi kệ đồ kịp "vơi".